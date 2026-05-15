MANILA: Gangguan besar pada sistem grid elektrik menyebabkan bekalan elektrik terputus di beberapa kawasan di Filipina pada 15 Mei menjejaskan jutaan penduduk ketika negara itu sedang menghadapi bulan paling panas pada tahun 2026 ini.

Perbadanan Grid Nasional Filipina (NGCP) berkata gangguan bekalan secara bergilir selama satu jam berlaku di beberapa kawasan di ibu negara Manila dan seluruh Pulau Luzon bermula tengah hari 15 Mei.

Laporan berkaitan
Krisis gas Asia: Bekalan susut, negara mula berjimat, beralih sumber tenaga
Ribuan pemandu jeepney Filipina bantah kenaikan harga bahan apiMar 19, 2026 | 5:39 PM
Filipinaelektrik