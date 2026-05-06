Jutawan mati dipijak gajah
May 6, 2026 | 2:04 PM
Pemilik syarikat yang menguruskan ladang anggur di California, sedang memburu sejenis antelop di negara Afrika Tengah itu ketika kejadian berkenaan berlaku. - Foto X DAILY PULSE
LIBREVILLE (Gabon): Seorang jutawan dari Amerika Syarikat maut selepas dipijak sekumpulan gajah ketika ekspedisi memburu di Gabon pada 24 April.
Encik Ernie Dosio, 75 tahun, pemilik ladang anggur dari Lodi, California, memburu seekor ‘yellow-backed duiker’, sejenis antelop di negara Afrika Tengah itu ketika kejadian berkenaan.
