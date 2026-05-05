Lembu ‘korban’ tak lepas masuk sempadan dari Thailand ke M’sia
May 5, 2026 | 5:20 PM
Percubaan menyeludup masuk 20 ekor lembu dari Thailand, yang dianggarkan bernilai RM225,000 ($72,570) berjaya dipatahkan oleh Tentera Darat Malaysia dalam satu operasi di sempadan pada 4 Mei. - Foto hiasan
KOTA BHARU: Tentera Darat Malaysia (TDM) mematahkan cubaan menyeludup masuk 20 ekor lembu dari Thailand, yang dianggarkan bernilai RM225,000 ($72,570) dalam satu operasi di sempadan pada 4 Mei.
Markas Divisyen Kedua Infantri Malaysia dalam kenyataan pada 5 Mei memaklumkan pasukan operasi yang sedang melaksanakan tinjauan menggunakan pesawat tanpa pemandu mini (UAV).
