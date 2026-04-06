Kahirah bergelap apabila krisis tenaga suramkan Mesir
Kahirah bergelap apabila krisis tenaga suramkan Mesir
Kedai, restoran dan pusat beli-belah diarah ditutup pada 9 malam pada hari bekerja
Apr 6, 2026 | 1:28 PM
Kahirah bergelap apabila krisis tenaga suramkan Mesir
Orang ramai berjalan melepasi deretan kedai yang ditutup lebih awal susulan perintah berkurung yang diarahkan pemerintah bagi mengurangkan kos tenaga di pusat bandar Kahirah pada 2 April. - Foto AFP
KAHIRAH: Mesir kini menyaksikan perubahan luar biasa pada waktu malam apabila pemerintah menguatkuasakan arahan penutupan awal premis sebagai langkah mengekang lonjakan bil tenaga susulan perang Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran.
Di sebuah kafe tepi jalan di pusat bandar Kahirah, Encik Abu Ali, sedang leka bermain domino apabila lampu tiba-tiba terpadam akibat arahan baharu itu.
