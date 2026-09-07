JAKARTA: Sekurang-kurangnya 11 orang, termasuk enam kanak-kanak, maut selepas kebakaran besar memusnahkan sebuah pasar dan deretan rumah kedai di wilayah Papua, Indonesia, pada 7 September.

Polis berkata kebakaran berlaku di Paniai, wilayah Papua Tengah, tidak lama selepas tengah malam sebelum api merebak dengan pantas ke beberapa rumah kedai dan gerai yang terletak berdekatan antara satu sama lain.

Jurucakap polis tempatan, Encik Henry J. Manurung, berkata anggota keselamatan menemukan 11 mangsa yang terkorban akibat kebakaran ketika menjalankan pemeriksaan di kawasan kejadian.

“Ketika pemeriksaan dilakukan, anggota menemukan 11 mangsa yang meninggal dunia dengan kesan kecederaan akibat terbakar.

“Daripada 11 mangsa itu, lima merupakan orang dewasa, manakala enam lagi kanak-kanak,” katanya dalam satu kenyataan.

Menurut Encik Henry, enam kanak-kanak yang terkorban berusia antara dua hingga sembilan tahun.

Kebakaran itu berlarutan selama lebih tiga jam dan memusnahkan sekurang-kurangnya 40 gerai serta rumah.

Pasukan kecemasan mengerahkan jentera bomba dan meriam air untuk mengawal kebakaran, tetapi usaha memadamkan api berdepan kesukaran kerana kedudukan rumah dan gerai yang terlalu rapat.

Keadaan itu membolehkan api merebak dengan cepat dari sebuah bangunan ke bangunan lain.

“Keamatan kebakaran dan keadaan rumah serta gerai yang dibina rapat antara satu sama lain menyebabkan proses memadamkan kebakaran mengambil masa agak lama,” kata Encik Henry.

Pihak berkuasa belum mengumumkan jumlah keseluruhan penduduk yang terjejas atau nilai kerugian akibat kebakaran tersebut.

Punca kebakaran juga masih belum diketahui dan polis sedang menjalankan siasatan bagi menentukan bagaimana api bermula.

Kejadian kebakaran yang meragut banyak nyawa bukan sesuatu yang jarang berlaku di Indonesia, khususnya di kawasan padat penduduk atau bangunan yang mempunyai risiko keselamatan tinggi.

Pada Disember lalu, 22 orang maut apabila kebakaran melanda sebuah bangunan pejabat tujuh tingkat di Jakarta Tengah.

Polis ketika itu berkata letupan bateri dron di tingkat bawah bangunan dipercayai menjadi punca kebakaran.

Kejadian itu menyebabkan api dan asap merebak dengan pantas ke bahagian lain bangunan, mengakibatkan puluhan mangsa terperangkap.

Indonesia juga pernah mengalami beberapa kebakaran dan letupan besar di kawasan perindustrian.

Pada 2023, sekurang-kurangnya 12 orang maut dalam satu letupan di sebuah kilang pemprosesan nikel di bahagian timur negara itu.

Insiden terbaru di Paniai sekali lagi menimbulkan perhatian terhadap risiko kebakaran di kawasan yang mempunyai bangunan dan gerai yang dibina terlalu rapat.

Keadaan sedemikian boleh menyukarkan anggota bomba memasuki kawasan kejadian dan memperlahankan usaha mengawal api, terutama apabila kebakaran berlaku pada waktu malam ketika kebanyakan penduduk sedang tidur.

Buat masa ini, pihak berkuasa memberi tumpuan kepada siasatan bagi menentukan punca kebakaran, selain mengenal pasti sepenuhnya mangsa yang terkorban.