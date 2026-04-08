Kenaikan harga tenaga bebani industri air botol Indonesia, rantaian makanan terjejas
Kos pembungkusan turut naik antara 25%-50%
Apr 8, 2026 | 1:17 PM
Pekerja mengasingkan sisa botol plastik untuk dikitar semula di Banda Aceh, Indonesia, pada 7 April sedang harga plastik dilaporkan meningkat sehingga 50 peratus susulan penutupan Selat Hormuz. - Foto EPA
JAKARTA: Kenaikan harga tenaga global susulan ketegangan geopolitik di Timur Tengah kini mula memberi tekanan kepada industri air minuman dalam botol di Indonesia, menurut Persatuan Syarikat Air Minuman Dalam Botol Nusantara (Amdatara).
Pengerusinya, Encik Karyanto Wibowo, berkata industri tersebut berdepan tekanan serius akibat lonjakan harga bahan mentah pembungkusan, khususnya plastik berasaskan petroleum.
Laporan berkaitan
Indonesia berjimat, had bahan api, ubah budaya kerja tangani krisis tenaga Apr 1, 2026 | 10:49 AM
Tekanan ekonomi sejagat dorong Indonesia kaji potong gaji pegawai tinggiMar 25, 2026 | 3:17 PM