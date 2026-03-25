Tekanan ekonomi sejagat dorong Indonesia kaji potong gaji pegawai tinggi
Langkah lain termasuk laksana kerja dari rumah, jimat guna bahan api serta tangguh projek
Mar 25, 2026 | 3:17 PM
Presiden Prabowo Subianto (tengah), memberi isyarat ke arah menterinya pada 13 Mac 2026 sebelum mempengerusikan mesyuarat pleno Kabinet di Istana Negara, Jakarta, bagi membincangkan respons terhadap konflik yang sedang berlaku di Asia Barat. - Foto GALIH PRADIPTA
JAKARTA: Beberapa parti politik dalam gabungan pemerintah serta anggota Kabinet menyatakan sokongan terhadap cadangan mengurangkan gaji pegawai eksekutif dan legislatif sebagai sebahagian langkah berjimat bagi mengurangkan kesan ekonomi susulan konflik Amerika Syarikat dan Israel dengan Iran.
Cadangan itu dibangkitkan Presiden Prabowo Subianto dalam ucapan semasa sidang pleno Kabinet pada 13 Mac.
