NEW YORK: Ketegangan yang kian memuncak di Timur Tengah bakal mendominasi tumpuan hampir 130 pemimpin dunia yang berhimpun di New York minggu ini sempena Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB).

Pertikaian antara Iran dengan Amerika Syarikat serta konflik berterusan di Yaman kini mencetuskan kebimbangan mendalam terhadap risiko meletusnya perang serantau yang lebih luas.

Perhimpunan pada 2026 ini berlangsung ketika sistem antarabangsa yang dibentuk selepas Perang Dunia Kedua berdepan tekanan akibat beberapa konflik serentak, termasuk perang di Ukraine, pergolakan di Timur Tengah serta kebimbangan terhadap risiko kecerdasan buatan (AI).

Majlis Keselamatan PBB yang mempunyai 15 anggota dijangka mengadakan beberapa mesyuarat peringkat tinggi mengenai Ukraine, Timur Tengah dan AI.

Perhatian khusus dijangka tertumpu kepada Presiden Amerika, Encik Donald Trump, yang dijadual berucap dalam Perhimpunan Agung pada 22 September.

Beliau juga dijangka mengadakan pertemuan dengan pemimpin negara Majlis Kerjasama Teluk (GCC), dengan Iran dan keselamatan serantau menjadi antara isu utama perbincangan.

Ketegangan itu meningkat selepas pertempuran antara Arab Saudi dengan kumpulan Houthi yang disokong Iran kembali memuncak di Yaman.

Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, Houthi telah memperluas penguasaannya di barat Yaman, termasuk kawasan strategik berhampiran Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden.

Perkembangan itu menimbulkan kebimbangan kerana Bab el-Mandeb merupakan laluan penting bagi perdagangan dan penghantaran tenaga dunia.

Sebarang gangguan berpanjangan boleh menjejas perkapalan dan meningkatkan tekanan terhadap harga minyak.

Pertempuran turut merebak ke wilayah Arab Saudi.

Houthi mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu dan dron terhadap beberapa sasaran di Riyadh serta kemudahan minyak Saudi Aramco di Yanbu, sebuah hab eksport minyak utama negara itu.

Arab Saudi pula sebelum ini menuduh kumpulan itu cuba menyasarkan Makkah, manakala Houthi mendakwa menembak jatuh sebuah pesawat pejuang, F-15, Saudi di Yaman.

Perkembangan itu meningkatkan kebimbangan perang Yaman sekali lagi boleh menjadi medan utama dalam persaingan serantau yang lebih luas membabitkan Iran dan sekutu Amerika.

Setiausaha Agung PBB, Encik Antonio Guterres, memberi amaran mengenai kesukaran menyelesaikan konflik Yaman melalui tindakan ketenteraan, sambil menekankan bahawa pengalaman lalu menunjukkan betapa rumitnya campur tangan ketenteraan di negara itu.

Usaha diplomatik PBB diteruskan, tetapi prospek mencapai penyelesaian semakin sukar ketika pertempuran meningkat dan kedudukan Houthi di medan perang semakin kukuh.

Pada masa yang sama, ketegangan antara Washington dengan Teheran terus mencetuskan kebimbangan.

Markas pusat tentera Iran pada 20 September mendakwa menerima maklumat bahawa Amerika, dengan sokongan beberapa negara serantau, mungkin sedang menyediakan serangan baharu terhadap Iran.

Teheran memberi amaran sebarang serangan baharu akan dibalas dengan serangan berterusan terhadap pangkalan serta kepentingan Amerika di rantau itu.

Negara yang membantu operasi sedemikian juga akan dianggap sebagai pihak dalam konflik.

Iran tidak memberikan bukti terperinci mengenai maklumat yang menjadi asas dakwaan itu.

Encik Trump memberi amaran beliau kini berada dalam fasa kritikal untuk membuat keputusan berhubung perang dengan Iran dan membayangkan perkembangan besar bakal berlaku dalam masa terdekat.

Ketegangan itu berlaku meskipun tiada serangan Amerika terhadap Iran dilaporkan secara terbuka sejak lebih dua minggu lalu.

Keadaan keselamatan yang tidak menentu telah mendorong kedutaan Amerika di beberapa negara Timur Tengah mengeluarkan amaran kepada rakyatnya supaya lebih berwaspada.

Amaran keselamatan yang dikeluarkan di beberapa negara – termasuk Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Jordan, dan Amiriah Arab Bersatu (UAE) – menegaskan konflik ketenteraan boleh tercetus dengan pantas.

Keadaan itu boleh turut membawa risiko kemungkinan berlakunya pembatalan penerbangan, penutupan ruang udara, serta gangguan perjalanan.

Kehadiran Presiden Iran, Encik Masoud Pezeshkian, di New York dijangka mendapat perhatian khusus.

Pemerintah Encik Trump telah membenarkan delegasi utama Iran menghadiri Perhimpunan Agung, meskipun mengenakan sekatan perjalanan dan beberapa sekatan lain terhadap delegasi itu.

Encik Pezeshkian dijadual berucap pada 23 September.

Perdana Menteri Israel, Encik Benjamin Netanyahu, pula dijadual berucap pada 24 September.

Presiden Penguasa Palestin, Encik Mahmoud Abbas, tidak akan hadir secara fizikal selepas Amerika sekali lagi menolak permohonan visanya.

Perhimpunan Agung pada 17 September meluluskan resolusi membolehkan beliau menyampaikan ucapan melalui video.

Selain Iran dan Yaman, para diplomat menjangkakan keselamatan laluan perkapalan, pasaran tenaga dan konflik Gaza turut menjadi tumpuan pertemuan pemimpin Arab dan dunia.

Krisis Sudan juga dijangka dibincangkan dalam satu pertemuan peringkat tinggi di luar acara utama, walaupun para diplomat tidak menjangkakan kejayaan diplomatik besar dalam masa terdekat.

Dengan dua laluan tenaga dan perdagangan utama dunia – Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb – terdedah kepada ketegangan geopolitik, perkembangan di Timur Tengah bukan lagi sekadar isu keselamatan serantau.