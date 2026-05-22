GAZA: Amiriah Arab Bersatu (UAE) telah menghantar konvoi 40 lori membawa 540 tan bantuan kemanusiaan ke Gaza menerusi kempen “Operasi Kesatria Gagah 3”, ketika rakyat Palestin bakal menyambut Hari Raya Aidiladha dan ibadah korban dalam suasana penuh kehilangan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang semakin meruncing akibat perang dan sekatan berterusan Israel.