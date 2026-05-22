Konvoi 540 tan bantuan tiba di Gaza, ribuan warga Palestin gagal tunai haji
May 22, 2026 | 12:36 PM
Amiriah Arab Bersatu (UAE) menghantar satu lagi konvoi bantuan kemanusiaan ke Gaza menerusi kempen “Operasi Kesatria Gagah 3”, ketika rakyat Palestin bakal menyambut Hari Raya Aidiladha dalam keadaan penuh kekurangan. - Foto WAM
GAZA: Amiriah Arab Bersatu (UAE) telah menghantar konvoi 40 lori membawa 540 tan bantuan kemanusiaan ke Gaza menerusi kempen “Operasi Kesatria Gagah 3”, ketika rakyat Palestin bakal menyambut Hari Raya Aidiladha dan ibadah korban dalam suasana penuh kehilangan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang semakin meruncing akibat perang dan sekatan berterusan Israel.
Menurut laporan agensi berita negara UAE, WAM, bantuan tersebut merangkumi pakaian Aidiladha khusus untuk kanak-kanak Gaza bagi mengurangkan penderitaan mereka menjelang sambutan itu.
