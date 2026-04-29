Topic followed successfullyGo to BHku
Korban nahas kereta api Bekasi meningkat kepada 16 orang
Apr 29, 2026 | 3:17 PM
Ahli keluarga berdoa ketika pengebumian Allahyarhamha Arinjani Novita Sari, 25 tahun, yang terkorban dalam nahas maut membabitkan tren komuter dan tren jarak jauh di Bekasi, pinggir Jakarta, Indonesia, pada 29 April 2026. - Foto REUTERS
JAKARTA: Angka korban dalam nahas membabitkan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stesen Bekasi Timur, Jawa Barat, meningkat kepada 16 orang pada 29 April, selepas seorang pesakit yang cedera parah meninggal dunia selepas menjalani pembedahan di hospital daerah.
Mangsa terbaharu itu adalah antara pesakit yang dirawat di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, tempat puluhan mangsa masih menerima rawatan susulan kemalangan maut pada malam 27 April.
Laporan berkaitan
15 maut selepas dua tren bertembung di BekasiApr 28, 2026 | 3:10 PM
Prabowo arah semak semula sistem lintasan rel selepas nahas di BekasiApr 28, 2026 | 5:11 PM