Foto edaran yang dikeluarkan oleh Keretapi Negara Thailand (SRT) menunjukkan sisa runtuhan sebuah kereta api penumpang selepas sebuah kren pembinaan runtuh dan menghempap tren berkenaan di daerah Sikhio, wilayah Nakhon Ratchasima, pada 14 Januari 2026. Menurut polis tempatan, sekurang-kurangnya 19 orang terbunuh dan lebih 80 lagi cedera apabila kren tersebut jatuh ke atas Kereta Api Ekspres Khas No. 21 yang sedang dalam perjalanan dari Bangkok ke Ubon Ratchathani. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pengangkutan Thailand, Phiphat Ratchakitprakarn, mengesahkan bahawa terdapat 195 penumpang dan kakitangan di dalam tren ketika kejadian berlaku. - Foto EPA

BANGKOK: Sekurang-kurangnya 19 orang terbunuh dan kira-kira 80 lagi cedera apabila sebuah kereta api penumpang tergelincir di timur laut Thailand selepas sebuah kren pembinaan runtuh dan menghempap tiga gerabak, menurut polis pada 14 Januari.

Kemalangan tragis itu berlaku pada waktu pagi di daerah Sikhio, wilayah Nakhon Ratchasima, kira-kira 230 kilometer ke timur laut Bangkok. Kereta api berkenaan sedang dalam perjalanan dari ibu negara menuju ke wilayah Ubon Ratchathani apabila sebuah kren besar yang digunakan bagi kerja pemasangan landasan projek kereta api laju runtuh ke atas tren yang sedang bergerak.

Polis tempatan memaklumkan kepada Reuters bahawa jumlah korban dijangka meningkat kerana masih terdapat mayat yang belum dapat dikeluarkan dari runtuhan. “Sebanyak 19 mayat telah ditemui, namun masih ada mangsa di dalam gerabak yang belum dapat dikeluarkan kerana kren itu mula berganjak. Pasukan penyelamat terpaksa berundur buat sementara waktu atas faktor keselamatan,” kata Ketua Polis Daerah, Kolonel Thatchapon Chinnawong, dalam perbualan telefon.

Menteri Pengangkutan Thailand, Encik Phiphat Ratchakitprakarn, dalam satu kenyataan berkata terdapat 195 penumpang di dalam kereta api berkenaan dan beliau telah mengarahkan satu siasatan menyeluruh dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Menurut beliau, semua mangsa yang terkorban berada dalam dua daripada tiga gerabak yang dihempap kren tersebut.

Siasatan awal mendapati kren itu sedang digunakan untuk kerja pembinaan projek landasan kereta api laju yang dibina di atas laluan rel sedia ada. Ketika runtuh, kren tersebut menghempap tren yang sedang bergerak, menyebabkan beberapa gerabak tergelincir dan tercetus kebakaran kecil buat seketika.

Imej yang dikongsi oleh kementerian menunjukkan beberapa gerabak terbalik di kawasan semak, sementara anggota bomba dilihat berusaha memadamkan kebakaran dengan asap tebal berkepul keluar dari tren. Di lokasi kejadian, pasukan penyelamat berdepan situasi mengerikan apabila mendapati kren keluli bersaiz besar melintang di atas gerabak, menyebabkan bumbung tren runtuh.

Hentaman kuat itu turut memecahkan cermin tingkap dan membengkokkan struktur logam tren dengan teruk. Pasukan penyelamat bertungkus-lumus menjalankan operasi memotong dan mengeluarkan mangsa yang terperangkap sebelum menghantar mereka ke hospital berhampiran.

Pasukan perubatan dan sukarelawan dari seluruh wilayah Nakhon Ratchasima digerakkan untuk menyelaraskan usaha menyelamat, termasuk menggunakan jentera berat bagi mengalihkan runtuhan dan mengeluarkan penumpang yang terperangkap. Namun, operasi berdepan kesukaran besar kerana struktur kren dan badan tren bertindih, meningkatkan risiko runtuhan susulan.

Menurut laporan rasmi, pada jam 9.30 pagi, Kereta Api Ekspres Khas No. 21, sebuah perkhidmatan tren diesel yang berlepas dari Stesen Krung Thep Aphiwat menuju ke Ubon Ratchathani, telah dilanggar apabila kren yang sedang mengangkat segmen konkrit besar bagi projek rel laju terlepas pegangan dan menjatuhkan beban itu ke atas tren.

Insiden tersebut berlaku di penanda kilometer rel ke-220, di Kampung Ban Thanon Kot (Moo 11), subdaerah Sikhio, daerah Sikhio. Akibat kejadian itu, empat gerabak tren diesel tergelincir, manakala kebakaran dilaporkan berlaku di salah satu gerabak.

Gerabak pertama dan kedua mengalami kerosakan paling teruk selepas dihentam segmen konkrit besar tersebut. Gerabak ketiga turut rosak teruk apabila struktur keluli runtuh ke bahagian tengah gerabak dan kebakaran tercetus. Gerabak keempat pula terpisah daripada rangkaian tren.

Pelbagai agensi digerakkan untuk membantu operasi menyelamat, termasuk pegawai daerah Sikhio, Keretapi Negara Thailand, pasukan perubatan dan penyelamat, pihak berkuasa tempatan, Yayasan Penyelamat Phrommatham di Sikhio serta agensi-agensi lain. Mangsa yang cedera dibawa ke beberapa hospital di sekitar wilayah itu untuk rawatan lanjut.