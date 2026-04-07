Kru Artemis pecah rekod jarak daripada bumi sampai ke bulan
Apr 7, 2026 | 1:35 PM
Pandangan bulan yang diambil oleh angkasawan Artemis II melalui tingkap kapal angkasa Orion pada hari kelima misi, 6 April 2026 - Foto: REUTERS
HOUSTON, Texas: Empat angkasawan Artemis II memasuki cakerawala graviti bulan pada awal pagi 6 April ketika mereka melintasi bahagian jauh bulan yang berbayang untuk menjadi manusia terbang paling jauh dalam sejarah.
Kru Artemis II, yang terbang dalam kapsul Orion sejak dilancarkan dari Florida minggu lalu, dijadualkan bangun sekitar 10:50 pagi untuk hari penerbangan keenam mereka.
