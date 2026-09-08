JAKARTA: Indonesia membuka semula lima lapangan terbang, termasuk Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta yang menjadi pintu masuk utama Jakarta, pada awal 8 September selepas pihak berkuasa mendapati keadaan udara selamat untuk penerbangan.

Pembukaan semula itu dilakukan selepas debu letusan Gunung Anak Krakatau menyebabkan lapan lapangan terbang menghentikan operasi sejak hujung minggu, menjejas hampir 3,000 penerbangan dan menyebabkan lebih 340,000 penumpang terkandas.

Menteri Pengangkutan Indonesia, Encik Dudy Purwagandhi, berkata keputusan dibuat selepas penilaian keselamatan dijalankan terhadap lapangan terbang dan ruang udara yang terjejas.

“Penutupan Lapangan Terbang Soekarno-Hatta dan beberapa lapangan terbang lain yang terjejas akibat debu Gunung Anak Krakatau telah berakhir,” katanya ketika melakukan pemeriksaan di Terminal 1 Soekarno-Hatta pada 8 September.

Lapangan Terbang Soekarno-Hatta di Banten, Lapangan Terbang Halim Perdanakusuma di Jakarta dan Lapangan Terbang Husein Sastranegara di Bandung, Jawa Barat, dibuka semula pada 12.01 tengah malam.

Lapangan Terbang Budiarto Curug dan Pondok Cabe, kedua-duanya di Banten, menyusul pada 2.25 pagi.

Sebuah lagi lapangan terbang, Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan, sudah kembali beroperasi pada 9 pagi, 7 September.

Ini bermakna enam daripada lapan lapangan terbang yang terjejas kini kembali beroperasi.

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Dua lapangan terbang di wilayah Lampung – Radin Inten II dan Muhammad Taufiq Kiemas – masih ditutup sementara pihak berkuasa menilai keadaan debu gunung berapi di ruang udara sekitarnya.

Pembukaan semula lapangan terbang dijangka mengurangkan kesesakan selepas gangguan penerbangan besar-besaran sejak 5 September.

Di Soekarno-Hatta sahaja, lebih 240 penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan atau ditangguhkan pada pagi 7 September, menjejas hampir 30,000 penumpang.

Syarikat penerbangan kini berdepan cabaran mengatur semula penerbangan bagi membawa pulang penumpang yang terkandas selepas beberapa hari operasi terganggu.

Pemerintah sebelum ini menyediakan enam lapangan terbang alternatif bagi pesawat yang sepatutnya mendarat di Jakarta.

Encik Dudy berkata pembukaan semula tidak bermakna ancaman debu gunung berapi sudah berakhir sepenuhnya.

Semua pesawat perlu menjalani pemeriksaan oleh pengendali lapangan terbang dan syarikat penerbangan sebelum dibenarkan kembali beroperasi.

Juruterbang dan kru penerbangan juga perlu mengetahui kawasan ruang udara yang masih dilarang atau dihadkan selepas debu gunung berapi dikesan.

Syarikat penerbangan turut diarahkan terus berkoordinasi dengan pengendali lapangan terbang, pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan sambil memantau pergerakan debu.

Gunung Anak Krakatau, terletak di Selat Sunda yang memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera, meletus pada 5 September, memuntahkan lava serta debu gunung berapi ke udara.

Debu daripada gunung berapi yang terletak 150 kilometer dari Jakarta itu kemudian yang memasuki beberapa laluan penerbangan, menyebabkan operasi lapangan terbang dihentikan atas faktor keselamatan.

Anak Krakatau, yang bermaksud “Anak Krakatau”, muncul dari laut pada awal abad ke-20 dalam kaldera yang terbentuk selepas letusan besar Gunung Krakatau pada 1883.

Gunung itu kekal aktif dan mengalami letusan dari semasa ke semasa.

Pada 2018, runtuhan sebahagian Anak Krakatau mencetuskan tsunami di Selat Sunda yang meragut 429 nyawa dan menyebabkan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal.

Dalam perkembangan berkaitan, pemerintah Indonesia mengambil langkah khas untuk membantu warga asing yang terkandas akibat pembatalan penerbangan.

Ketua Pengarah Imigresen Indonesia, Encik Hendarsam Marantoko, berkata warga asing yang tidak dapat meninggalkan negara itu akibat gangguan penerbangan boleh mendapatkan permit tinggal kecemasan secara percuma sehingga 30 hari.

Mereka juga tidak akan dikenakan denda sekiranya tempoh visa mereka tamat ketika terkandas akibat gangguan tersebut.

“Kami memahami keadaan sukar dan kesulitan yang dialami penumpang akibat gangguan penerbangan ini. Oleh itu, pemerintah komited memberikan kepastian undang-undang kepada warga asing yang terjejas,” katanya.

Menurut pihak imigresen, sebanyak 520 penerbangan – 254 penerbangan ketibaan dan 266 pelepasan – dibatalkan antara 5 dengan 7 September, menjejas 86,760 penumpang.

Dua kaunter khas turut dibuka di Soekarno-Hatta bagi memproses permit tinggal kecemasan. – Agensi berita

Walaupun sebahagian besar lapangan terbang kini kembali beroperasi, pihak berkuasa menegaskan keadaan Gunung Anak Krakatau dan pergerakan debunya akan terus dipantau bagi memastikan keselamatan penerbangan. - Agensi berita

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