Laporan: Saudi, UAE bangkit balas serangan Iran dalam diam
Serangan Tentera Udara Saudi dikatakan dilakukan pada akhir Mac, kata dua pegawai Barat
May 13, 2026 | 2:42 PM
Asap tebal menerawang ke udara di kawasan dekat Lapangan Terbang Dubai pada 16 Mac, menyusuli serangan dron yang menyasarkan tangki minyak. - Foto REUTERS
RIYADH: Arab Saudi melancarkan banyak serangan ke atas Iran tanpa menguar-uarkannya sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas negara itu semasa perang Timur Tengah.
Demikian dedah dua pegawai Barat yang memberi taklimat mengenai perkara itu, serta dua pegawai Iran.
