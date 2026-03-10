Lebih 17,000 anggota jemaah umrah Indonesia terkandas di Saudi telah dibawa pulang

Seramai 17,447 anggota jemaah umrah Indonesia telah dihantar pulang di tengah-tengah peningkatan konflik di Asia Barat. - Foto AFP

Seramai 17,447 anggota jemaah umrah Indonesia telah dihantar pulang di tengah-tengah peningkatan konflik di Asia Barat. - Foto AFP

Lebih 17,000 anggota jemaah umrah Indonesia terkandas di Saudi telah dibawa pulang

Lebih 17,000 anggota jemaah umrah Indonesia terkandas di Saudi telah dibawa pulang

JAKARTA: Pejabat Hal Ehwal Haji di Konsulat Jeneral Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi, melaporkan bahawa seramai 17,447 anggota jemaah umrah Indonesia telah dihantar pulang di tengah-tengah peningkatan konflik di Asia Barat.

Kakitangan Teknikal Pejabat Haji di Jeddah, Encik Ilham Effendy, menyatakan bahawa Pejabat Hal Ehwal Haji akan memantau dan mengiringi kepulangan jemaah umrah Indonesia di Lapangan Terbang Antarabangsa King Abdulaziz.

“Kami terus mendaftarkan jemaah yang masih menunggu penghantaran pulang dan berkoordinasi dengan agensi pelancongan dan pihak berkuasa berkaitan supaya proses penghantaran pulang dapat diselesaikan dengan segera dan berjalan lancar,” kata Encik Ilham dalam kenyataan rasmi Kementerian Haji dan Umrah yang dipetik pada 9 Mac.

Beliau menyatakan bahawa berdasarkan data daripada Pasukan Petugas Lapangan Terbang setakat 7 Mac 2026, seramai 341 anggota jemaah umrah daripada beberapa penganjur pelancongan masih menunggu jadual penghantaran pulang.

Mereka menginap di beberapa hotel di Jeddah dan Makkah buat masa ini.

Proses penghantaran pulang jemaah diteruskan melalui beberapa syarikat penerbangan, termasuk Saudi Airlines (Saudia), Garuda Indonesia, Lion Air, dan IndiGo.

Seramai 1,665 anggota jemaah dijadualkan pulang ke Indonesia melalui beberapa penerbangan dari Lapangan Terbang Jeddah pada tarikh yang sama.

Pejabat Hal Ehwal Haji di Jeddah sedang membantu 33 anggota jemaah daripada agensi pelancongan di Makkah yang menginap di sebuah hotel sementara menunggu pengesahan kepulangan mereka.

Pejabat tersebut sedang bekerjasama dengan agensi pelancongan dan pihak berkuasa Arab Saudi untuk segera menghantar pulang jemaah tanpa sebarang kos tambahan.

“Kami terus mencari penyelesaian terbaik melalui penyelarasan intensif dengan pelbagai pihak, supaya jemaah dapat kembali ke Indonesia dengan selamat dan selesa,” katanya.

Naib Menteri Haji dan Umrah, Encik Dahnil Anzar Simanjuntak, sebelum ini menasihati bakal jemaah umrah supaya menangguhkan keberangkatan mereka ke Tanah Suci dan menunggu sehingga keadaan menjadi lebih kondusif dan kembali aman

Menurutnya, langkah tersebut dibuat bagi memastikan keselamatan rakyat Indonesia dan pemerintah sedang memantau situasi keselamatan yang sentiasa berubah dan tidak menentu di Timur Tengah.

“Keselamatan jemaah adalah keutamaan kami. Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar serta semua pihak berkaitan bagi memastikan jemaah dapat pulang dengan selamat,” kata beliau kepada media sebelum ini.