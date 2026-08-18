Lebih 50 cedera dalam letupan bom tangan di sekolah Afghanistan

Sebuah ambulans dilihat berhampiran lokasi letupan di kawasan Dasht-e-Barchi, barat Kabul, Afghanistan, pada 17 Ogos. Lebih 50 orang dilaporkan cedera, kebanyakannya kanak-kanak, selepas sebutir bom tangan meletup berhampiran sebuah sekolah swasta. - Foto KABULNOW

Sebuah ambulans dilihat berhampiran lokasi letupan di kawasan Dasht-e-Barchi, barat Kabul, Afghanistan, pada 17 Ogos. Lebih 50 orang dilaporkan cedera, kebanyakannya kanak-kanak, selepas sebutir bom tangan meletup berhampiran sebuah sekolah swasta. - Foto KABULNOW

Lebih 50 cedera dalam letupan bom tangan di sekolah Afghanistan

Lebih 50 cedera dalam letupan bom tangan di sekolah Afghanistan

KABUL: Lebih 50 orang dilaporkan cedera, kebanyakannya kanak-kanak, selepas sebutir bom tangan meletup berhampiran sebuah sekolah swasta di barat Kabul, Afghanistan, pada 17 Ogos.

Letupan berlaku sekitar 4.30 petang waktu tempatan ketika pelajar Sekolah Swasta Shama-e-Hidayat di kawasan Dasht-e-Barchi sedang meninggalkan sekolah selepas tamat kelas.

Laporan awal mengenai kejadian itu berbeza-beza, termasuk mengenai bagaimana bom tangan tersebut meletup.

Agensi Anadolu, memetik laporan media tempatan, melaporkan lebih 52 orang cedera dalam kejadian itu.

Sumber kesihatan tempatan pula memberitahu KabulNow bahawa bom tangan itu dipercayai dilemparkan dari sebuah lorong bertentangan dengan sekolah ke kawasan pekarangannya selepas pelajar selesai mengikuti kelas.

Menurut sumber itu, kebanyakan mangsa yang cedera adalah kanak-kanak, termasuk pelajar lelaki dan perempuan.

Beberapa mangsa dibawa ke hospital berdekatan untuk mendapatkan rawatan, tetapi keadaan dan tahap kecederaan mereka belum dapat dipastikan.

Rakaman video dari lokasi kejadian menunjukkan ambulans berada berhampiran sekolah dan membawa mangsa yang cedera untuk mendapatkan rawatan.

Bagaimanapun, laporan lain memetik saksi sebagai berkata bom tangan itu mungkin berada dalam tangan seorang pelajar sebelum ia meletup.

Jurucakap polis Kabul, Encik Khalid Zadran, mengesahkan beberapa kanak-kanak cedera dalam kejadian tersebut dan berkata pasukan keselamatan telah dikerahkan ke lokasi.

Menurut beliau, siasatan sedang dijalankan bagi menentukan punca sebenar letupan.

Setakat ini, belum ada kumpulan atau individu yang mengaku bertanggungjawab terhadap kejadian itu.

Percanggahan laporan awal mengenai bagaimana bom tangan itu meletup juga bermakna pihak berkuasa masih belum menentukan sama ada kejadian tersebut merupakan satu serangan atau kemalangan.

Letupan berlaku di Dasht-e-Barchi, sebuah kawasan padat penduduk di barat Kabul yang menjadi tempat tinggal sebahagian besar masyarakat Hazara berfahaman Syiah di Afghanistan.

Kawasan itu berulang kali menjadi sasaran serangan kumpulan militan sejak beberapa tahun lalu.

Antara kumpulan yang pernah melancarkan serangan di Dasht-e-Barchi ialah ISIS-K, cabang kumpulan ISIS yang beroperasi di Afghanistan dan rantau sekitarnya.

ISIS-K sebelum ini mengaku bertanggungjawab terhadap beberapa serangan maut yang menyasarkan masyarakat Hazara serta kumpulan agama minoriti lain di Afghanistan.

Sekolah, masjid, hospital, pusat pendidikan, gimnasium dan pengangkutan awam antara lokasi yang pernah menjadi sasaran kumpulan itu.

Masyarakat Hazara khususnya berdepan beberapa serangan besar terhadap pusat pendidikan di Kabul sejak beberapa tahun lalu, termasuk serangan yang mengorbankan pelajar.

Pemerintah Taliban, yang kembali berkuasa di Afghanistan pada Ogos 2021, berulang kali menyatakan keadaan keselamatan negara itu bertambah baik sejak berakhirnya perang selama dua dekad yang melibatkan pasukan pimpinan Amerika Syarikat.

Namun, serangan bersenjata dan pengeboman masih berlaku, dengan masyarakat minoriti agama dan etnik antara yang terus berdepan ancaman.

ISIS-K juga kekal menjadi antara cabaran keselamatan utama kepada pemerintahan Taliban.

Data Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menunjukkan keadaan keselamatan Afghanistan masih berdepan pelbagai cabaran.

Dalam laporan terbarunya yang dikeluarkan pada Jun, Setiausaha Agung PBB, Encik Antonio Guterres, merekodkan 3,687 kejadian berkaitan keselamatan di seluruh Afghanistan dalam tempoh tiga bulan dari Februari hingga April tahun ini.

Jumlah itu meningkat lebih 57 peratus berbanding tempoh yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut berlaku meskipun Taliban menegaskan pihaknya telah memperkukuh keselamatan dan menjalankan operasi terhadap ISIS-K serta kumpulan bersenjata lain.

Letupan terbaru di Kabul sekali lagi memberi perhatian kepada ancaman yang masih dihadapi penduduk awam, terutama kanak-kanak dan masyarakat minoriti di kawasan yang sebelum ini kerap menjadi sasaran serangan.

Pihak berkuasa kini menyiasat bagaimana bom tangan itu berada berhampiran sekolah dan keadaan yang menyebabkan ia meletup.