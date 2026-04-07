Lebih 70 murid dimasukkan ke hospital di Jakarta Timur akibat keracunan program makanan percuma
Apr 7, 2026 | 2:48 PM
Sekurang-kurangnya 72 kanak-kanak dari empat sekolah berbeza di Duren Sawit, Jakarta Timur, mengalami keracunan selepas mengambil makanan di bawah program makanan berkhasiat percuma. - Foto: EPA
JAKARTA: Sekurang-kurangnya 72 kanak-kanak dari empat sekolah berbeza di Duren Sawit, Jakarta Timur, telah menunjukkan simptom keracunan makanan selepas mengambil makan tengah hari yang disediakan di bawah program makanan berkhasiat percuma minggu lalu.
Ekoran kejadian itu, dapur yang menyediakan makanan tersebut telah dirahkan ditutup kerana gagal memenuhi piawaian keselamatan makanan.
Indonesia susun semula program makanan percuma, jimat $3b susulan kenaikan harga minyakMar 30, 2026 | 1:26 PM
Hampir 2,000 pelajar Indonesia keracunan makanan pada 2026Feb 4, 2026 | 3:26 PM