Lebih 860,000 anggota jemaah haji tiba di Saudi
Saudi pertingkat persiapan haji di Mina dan Tanah Suci
May 14, 2026 | 12:44 PM
Timbalan Gabenor Makkah, Encik Saud bin Mishaal, meninjau tahap kesiapsiagaan Masjid Namirah, Jabal Rahmah, Muzdalifah dan Mina menjelang musim haji 1447H/2026. - Foto INSTAGRAM HARAMAIN
RIYADH: Lebih anggota 860,000 jemaah haji dari seluruh dunia sudah tiba di Arab Saudi setakat 13 Mei ketika kerajaan negara itu memperhebat persiapan bagi memastikan musim haji 2026 berjalan lancar dan selamat.
Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Encik Tawfiq Al-Rabiah, berkata sebahagian besar jemaah tiba melalui udara.
