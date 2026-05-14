RIYADH: Lebih 860,000 jemaah Haji dari seluruh dunia sudah tiba di Arab Saudi setakat 13 Mei ketika kerajaan negara itu memperhebat persiapan bagi memastikan musim Haji 2026 berjalan lancar dan selamat.

Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Encik Tawfiq Al-Rabiah, berkata sebahagian besar jemaah tiba melalui udara. “Daripada jumlah itu, kira-kira 820,000 jemaah tiba menggunakan penerbangan udara termasuk 240,000 menerusi Inisiatif Laluan Makkah,” katanya dalam sidang media kerajaan ke-34 di Riyadh pada 13 Mei.

