Lebih banyak oksigen diperlu untuk selamatkan tujuh terperangkap di gua Laos

Foto edaran yang disediakan oleh Metta Tham Kalasin Rescue menunjukkan anggota penyelamat Thailand keluar dari sebuah gua yang dipenuhi air ketika menjalankan operasi menyelamat tujuh warga Laos yang terperangkap di sebuah gua lombong emas yang dinaiki air di wilayah Xaysomboun, Laos pada 27 Mei 2026 (dikeluarkan pada 28 Mei 2026). Menurut Metta Tham Kalasin Rescue, lima daripada tujuh lelaki Laos yang terperangkap sejak 19 Mei 2026 ditemui masih hidup, manakala dua lagi masih hilang. - Foto EPA

VIENTIANE: Ketua kumpulan sukarelawan Thailand yang terlibat dalam operasi menyelamat tujuh penyelam terperangkap di sebuah gua di Laos berkata lebih banyak tangki oksigen diperlukan bagi memastikan misi menyelamat dapat diteruskan dengan selamat.

Menurut laporan pada 28 Mei, tujuh warga Laos itu memasuki gua di wilayah Xaisomboun, tengah Laos, minggu lalu untuk mencari emas sebelum tanah runtuh akibat hujan lebat menutup laluan keluar mereka.

Maklumat itu disahkan oleh kumpulan sukarelawan tempatan serta media milik kerajaan Laos, Lao Phattha News.

Setakat ini, sekurang-kurangnya lima mangsa dilaporkan ditemui masih hidup, namun tiada seorang pun berjaya dibawa keluar dari ruang dalam gua berkenaan.

Ketua penyelamat sukarelawan Thailand, Kengkard Bongkawong, berkata pasukannya kini berdepan cabaran besar untuk memastikan bekalan oksigen mencukupi sepanjang operasi menyelamat dijalankan.

“Kami perlu meminjam sebanyak mungkin tangki oksigen dan mahu membina stesen pengisian semula oksigen di hadapan gua,” katanya menerusi media sosial.

Beliau berkata keadaan dalam gua amat mencabar dan memerlukan penyelam bergerak berhati-hati kerana paras air serta laluan sempit menyukarkan operasi.

Beberapa kumpulan sukarelawan memberikan laporan berbeza mengenai jumlah mangsa yang sudah berjaya dikesan.

Kumpulan penyelamat Thailand memaklumkan lima mangsa ditemui pada 27 Mei, manakala organisasi Sukarelawan Penyelamat Laos Untuk Rakyat pula mendakwa kesemua tujuh mangsa sudah dikenal pasti dan berada dalam keadaan selamat.

Bagaimanapun, laporan tersebut masih belum dapat disahkan secara bebas oleh pihak berkuasa.

Pasukan sukarelawan dari Thailand mula menyertai operasi menyelamat pada 24 Mei selepas menerima permintaan bantuan susulan keadaan gua yang semakin berbahaya akibat hujan berterusan.

Operasi itu turut melibatkan seorang penyelam Thailand yang pernah menyertai misi menyelamat dramatik pasukan bola sepak remaja Thailand di gua Tham Luang pada 2018.

Misi di Thailand lapan tahun lalu mendapat perhatian dunia selepas 12 pemain bola sepak remaja dan jurulatih mereka terperangkap dalam gua yang dinaiki air selama lebih dua minggu.

Operasi menyelamat itu ketika itu melibatkan penyelam antarabangsa dari Britain, anggota tentera Amerika Syarikat dan pelbagai pasukan bantuan luar negara.

Pengalaman daripada operasi Tham Luang kini digunakan semula dalam usaha menyelamat mangsa di Laos, terutama dalam aspek penyelaman di kawasan sempit dan pengurusan bekalan oksigen.

Pasukan penyelamat berkata fokus utama ketika ini ialah memastikan mangsa terus menerima bekalan udara mencukupi sementara usaha membawa mereka keluar diteruskan.

Hujan lebat yang masih berlaku di kawasan pergunungan Laos turut meningkatkan risiko tanah runtuh tambahan serta kenaikan paras air di dalam gua.

Keadaan itu memaksa pasukan penyelamat bergerak lebih berhati-hati bagi mengelakkan tragedi lebih besar berlaku.

Penduduk tempatan dilaporkan berkumpul berhampiran kawasan gua sambil menunggu perkembangan operasi dan berharap semua mangsa dapat dibawa keluar dengan selamat.

Pihak berkuasa Laos setakat ini belum mengeluarkan kenyataan rasmi terperinci mengenai keadaan kesihatan mangsa atau tempoh sebenar operasi menyelamat dijangka selesai.

Namun, pasukan penyelamat memberi bayangan bahawa operasi mungkin mengambil masa lebih lama sekiranya cuaca buruk berterusan dan bekalan oksigen tidak mencukupi.

“Kami sedang melakukan segala yang termampu untuk membawa mereka keluar dengan selamat,” kata seorang anggota sukarelawan di lokasi kejadian.