Lembaga Keamanan desak Hamas lucut senjata di Gaza jelang hujung minggu
Tuntut militan serah hampir semua senjata, kongsi peta rangkaian terowong bawah tanah
Apr 7, 2026 | 1:51 PM
Anggota Briged Ezzedine Al-Qassam milik Hamas dan Briged Quds milik Jihad Islam Palestin dikerahkan di persimpangan jalan semasa solat Aidilfitri di Dataran Al-Saraya, Bandar Gaza, pada 20 Mac 2026. Terkini, Lembaga Keamanan mendesak Hamas melucutkan senjata di Gaza menjelang hujung minggu ini. - Foto AFP
WASHINGTON: Lembaga Keamanan yang disokong Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, menuntut Hamas memuktamadkan perjanjian pelucutan senjata di Gaza sebelum hujung minggu ini, menurut empat diplomat yang terlibat dalam rundingan itu, sekali gus meningkatkan tekanan terhadap kumpulan tersebut agar melepaskan kuasa.
Tuntutan itu dibuat oleh Lembaga Keamanan, badan antarabangsa yang ditubuhkan bagi memantau gencatan senjata di Gaza sejak enam bulan lalu, dan memerlukan Hamas menyerahkan hampir semua senjatanya serta berkongsi peta rangkaian terowong bawah tanahnya.
