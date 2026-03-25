PBB nilai kemajuan pelan Gaza, desak Hamas lucut senjata tanpa berlengah
Mar 25, 2026 | 11:20 AM
Seorang anggota Hamas Palestin berkawal ketika orang ramai berjalan di sebuah jalan sempena Hari Raya Aidilfitri di Bandar Gaza, 20 Mac 2026. - Foto REUTERS
NEW YORK: Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) bersidang pada 24 Mac bagi menilai perkembangan pelan damai di Gaza yang diluluskan pada November lalu, di tengah-tengah gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hamas serta ketegangan serantau yang semakin memuncak susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas Iran.
Mesyuarat itu berlangsung di tengah-tengah kebimbangan bahawa kemajuan di lapangan masih tidak sekata, walaupun usaha diplomatik terus dipergiatkan.
