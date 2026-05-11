Letusan Gunung Dukono masih berterusan, penduduk diminta jauhi radius 4 km
May 11, 2026 | 4:16 PM
Gunung Dukono di Halmahera Utara kembali meletus dua kali pada 11 Mei dengan hamburan abu vulkanik mencecah sehingga 2,700 meter. - Foto PVMBG
TOBELO: Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, kembali meletus dua kali pada pagi 11 Mei dengan letusan abu vulkanik mencecah sehingga 2,700 meter, ketika pihak berkuasa terus meningkatkan amaran keselamatan kepada penduduk dan pelancong di kawasan sekitar.
Menurut laporan rasmi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), letusan pertama berlaku pada pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Timur dengan kolum abu mencapai sekitar 2,700 meter di atas puncak gunung. Letusan kedua pula berlaku kira-kira pukul 8.14 pagi dengan kolum abu setinggi 2,000 meter.
