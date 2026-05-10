Mangsa korban Gunung Berapi Dukono penggemar kegiatan kembara jalan kaki
Shahin Muhrez yang dijadualkan pulang pada 10 Mei dianggap anak prihatin
May 10, 2026 | 9:20 PM
Dengan penemuan dua pendaki Singapura yang terbenam dalam serpihan gunung berapi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Indonesia menjelaskan misi mencari dan menyelamat di gunung itu telah ditamatkan setelah kesemua 20 pendaki telah dijumpai. - Foto BASARNAS
Sebagai penggemar kegiatan kembara berjalan kaki, Encik Shahin Muhrez Abdul Hamid mendaki tiga gunung tatkala beliau mengembara di wilayah Maluku Utara buat kali pertama, dengan Gunung Berapi Dukono sebagai gunung terakhir untuk didakinya.
Beliau, yang baru mendirikan rumah tangga pada Oktober 2025 dan baru mendapat flat di Sengkang, dijangka pulang ke Singapura pada 10 Mei selepas pendakian itu.
