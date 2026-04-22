Topic followed successfullyGo to BHku
Liga Arab tuntut Iran bayar pampasan, kecam penutupan Selat Hormuz
Apr 22, 2026 | 10:38 AM
Imej UGC yang dimuat naik di media sosial pada 29 Mac 2026 dan disahkan oleh kakitangan AFP dipercayai menunjukkan sebuah pesawat Sistem Amaran dan Kawalan Udara (AWACS) milik Tentera Udara Amerika Syarikat yang musnah, selepas serangan peluru di Pangkalan Udara Putera Mahkota Sultan di Arab Saudi. Serangan peluru berpandu dan dron oleh Iran ke atas pangkalan tersebut mencederakan sekurang-kurangnya 12 anggota tentera Amerika, termasuk dua yang parah, menurut laporan The New York Times dan The Wall Street Journal yang memetik pegawai tidak dinamakan - Foto AFP
BAHRAIN: Menteri-menteri luar negara Arab pada 21 April menuntut Iran membayar pampasan atas kerosakan yang didakwa berpunca daripada serangan ke atas beberapa negara Arab serta tindakan menutup Selat Hormuz.
Ketetapan itu dicapai menerusi resolusi dalam mesyuarat tergempar Liga Arab yang diadakan secara sidang video di bawah pengerusi Bahrain.
