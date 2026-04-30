Mahkamah tolak rayuan batalkan sabitan penembak masjid Christchurch
Apr 30, 2026 | 2:21 PM
Dalam gambar fail yang dirakam pada 16 Mac 2019 ini, Brenton Tarrant, yang didakwa berhubung pembunuhan beramai-ramai Christchurch, berdiri di kandang tertuduh ketika hadir di Mahkamah Daerah Christchurch. - Foto AFP
WELLINGTON: Brenton Tarrant, dalang serangan berdarah di dua masjid New Zealand pada 2019, gagal dalam usaha rayuannya untuk mengetepikan sabitan serta hukuman atas kesalahan membunuh 51 orang, menurut dokumen mahkamah.
Lelaki berusia 35 tahun itu mengaku melakukan insiden tembakan rambang paling buruk dalam sejarah moden New Zealand sebelum dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada Ogos 2020.
