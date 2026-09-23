WASHINGTON: Amerika Syarikat dan China sedang berusaha mewujudkan dialog khusus mengenai kecerdasan buatan (AI), termasuk mekanisme pemberitahuan bagi memaklumkan satu sama lain sekiranya teknologi itu mencetuskan ancaman terhadap keselamatan negara.

Langkah itu muncul ketika AI menjadi antara isu utama menjelang pertemuan Presiden Amerika, Encik Donald Trump, dengan Presiden China, Encik Xi Jinping, di Washington pada 24 September, di tengah-tengah persaingan sengit kedua-dua kuasa dalam teknologi canggih.

Cadangan itu dibincangkan oleh Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Encik Scott Bessent, dan Naib Perdana Menteri China, Encik He Lifeng, dalam pertemuan di New York pada 20 September.

Encik Bessent berkata kedua-dua pihak membincangkan kemungkinan mewujudkan satu sistem yang membolehkan Washington dan Beijing saling memberi amaran mengenai insiden AI yang boleh membawa implikasi terhadap keselamatan negara.

“Perkara penting ialah kita mula bercakap,” katanya.

Kedua-dua pihak dijangka mengadakan satu lagi perbincangan mengenai AI, kemungkinan dalam tempoh dua bulan di Shenzhen, China.

Antara risiko yang mungkin dibincangkan ialah sistem AI yang sukar dikawal, penggunaan teknologi oleh pelaku bukan negara, serangan siber dan kemungkinan AI digunakan dalam pembangunan senjata biologi.

Cadangan itu mencerminkan kebimbangan semakin meningkat bahawa persaingan AI antara dua kuasa terbesar dunia boleh membawa risiko keselamatan yang melangkaui sektor teknologi.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Lelaki berusia 59 tahun itu dijatuhi hukuman penjara lima bulan lima minggu selepas mengaku bersalah atas satu tuduhan masing-masing kerana mencabul kehormatan dan terlibat dalam komunikasi seksual dengan seorang kanak-kanak.

Jel lebih 5 bulan bagi jurulatih silat kerana cium pipi pelajar 14 tahun

Sep 22, 2026 | 9:24 PM
Megan Khung, MSF, Sengkang

Pekerja sosial kini boleh akses maklumat pelbagai agensi dengan lancar

Sep 22, 2026 | 6:00 PM
Mantan Anggota Parlimen (AP) GRC Aljunied, Encik Faisal Manap, dalam kerjaya sebagai ejen hartanah, ERA Singapore

Mantan AP GRC Aljunied, Faisal Manap, ceburi bidang hartanah

Sep 22, 2026 | 4:16 PM
Semua kenderaan berdaftar di luar negara wajib mempunyai Permit Masuk Kenderaan (VEP) yang sah untuk memasuki Singapura, dan kenderaan tanpa permit akan diarah berpatah balik ke Malaysia.

Kenderaan asing perlu ada VEP sah untuk penumpang serah Kad Ketibaan SG mulai 6 Okt

Sep 22, 2026 | 8:07 PM
ustaz aiman khalid, pakej umrah, gangguan seksual tiktok

Syarikat pakej umrah henti ‘live’ TikTok selepas kakitangan wanita terima komen berunsur seksual

Sep 21, 2026 | 6:18 PM
Najwa Latif, perubahan fizikal, ibu

Najwa Latif hormati pandangan warga siber terhadap perubahan fizikalnya

Sep 22, 2026 | 11:22 AM
Dengan memanfaatkan sistem automatik, Pusat Kapal Persiaran Singapura (HarbourFront) yang baharu mampu menguruskan sehingga 18,000 penumpang yang berlepas setiap hari semasa waktu sibuk.

Pusat Kapal Persiaran Singapura baharu kendali lebih 720,000 penumpang sejak 15 Jul

Sep 22, 2026 | 4:15 PM
Seorang pekerja majlis bandaran mengalihkan barangan daripada sebuah unit flat lima bilik di Blok 971 Hougang Street 91 pada 10 Januari 2025, sehari selepas kebakaran berlaku di unit berkenaan yang mengakibatkan tiga maut.

Siasatan: Keluarga maut dalam kebakaran Hougang tolak bantuan HDB kaitan isu sorok

Sep 21, 2026 | 5:16 PM
tarian Siva Samoa, perkahwinan kejutan, budaya Samoa

Pengantin perempuan buat kejutan tarian tradisional Samoa buat keluarga suami

Sep 21, 2026 | 4:43 PM
Divisyen Perkhidmatan Awam (PSD), semak kertas penyelidikan, organisasi bukan berasaskan keuntungan berpangkalan di Amerika Syarikat, dakwa bahawa penjawat awam di Singapura membeli rumah pada kadar tidak seimbang, berhampiran stesen MRT yang belum diumumkan kepada orang ramai.

PSD semak kajian persoal kadar penjawat awam beli rumah dekat stesen MRT yang belum diumum

Sep 15, 2026 | 12:05 PM

Pakar keselamatan Amerika dan China sebelum ini turut mencadangkan beberapa langkah untuk mengurangkan risiko AI dalam bidang ketenteraan.

Ini termasuk memastikan manusia terus mempunyai kawalan terhadap keputusan kritikal serta mewujudkan saluran komunikasi bagi mengelakkan insiden AI daripada mencetuskan konflik lebih besar.

Perbincangan itu berlangsung ketika Washington dan Beijing bersaing untuk menguasai pembangunan AI, termasuk cip canggih, pusat data dan model AI generasi baru.

Amerika turut menuduh beberapa syarikat China menggunakan teknik yang dikenali sebagai “distillation” untuk meniru keupayaan model AI Amerika, dakwaan yang menambahkan ketegangan teknologi antara kedua-dua negara.

Washington juga sebelum ini mengenakan sekatan eksport terhadap cip AI canggih dan peralatan membuat semikonduktor bagi menyekat akses China kepada teknologi yang dianggap mempunyai kegunaan ketenteraan.

Pentadbiran Encik Trump bagaimanapun telah membenarkan secara terhad penjualan beberapa cip Nvidia H200 kepada China.

Penyokong langkah itu berhujah bahawa sekatan terlalu ketat boleh mendorong syarikat China, termasuk Huawei, mempercepat pembangunan cip mereka sendiri, sekali gus mengurangkan kebergantungan Beijing kepada teknologi Amerika.

Encik Trump pula berulang kali menegaskan bahawa Amerika mesti mengekalkan kedudukannya di hadapan China dalam perlumbaan AI.

“Siapa yang memenangi AI, MENANG! Kita kini mendahului China dan semua yang lain, dan saya akan memastikan keadaan itu kekal,” katanya dalam catatan media sosial pada 21 September.

Beliau turut menolak pendekatan yang dianggap boleh memperlahankan pembangunan AI, dengan berhujah teknologi itu berpotensi membawa perubahan lebih besar daripada Revolusi Perindustrian atau Internet.

Pendekatan itu berbeza dengan desakan sesetengah penggubal undang-undang dan pakar keselamatan Amerika yang mahu kawalan lebih ketat terhadap eksport teknologi AI ke China.

Pada masa sama, penganalisis tidak menjangkakan dialog AI antara Washington dengan Beijing akan segera menghasilkan peraturan bersama yang menyeluruh.

Kedua-dua negara mempunyai kepentingan untuk mengurangkan risiko AI yang tidak terkawal, tetapi masing-masing juga keberatan menerima langkah yang boleh menjejaskan kelebihan teknologi dan keselamatan mereka.

Presiden Dewan Perniagaan Amerika di Shanghai, Encik Eric Zheng, berkata industri di kedua-dua negara melihat keperluan untuk sekurang-kurangnya memulakan perbincangan mengenai tadbir urus AI.

Persaingan teknologi itu pula berlaku dalam hubungan Amerika-China yang masih dibayangi pertikaian mengenai perdagangan, Taiwan dan keselamatan.

Menjelang pertemuan Encik Trump dengan Encik Xi, Duta China ke Amerika, Encik Xie Feng, pada 23 September memberi amaran bahawa Beijing mempunyai empat “garis merah” yang tidak boleh dicabar Washington.

Beliau menyenaraikan isu Taiwan, demokrasi dan hak asasi manusia, sistem dan laluan pembangunan China serta hak negara itu untuk membangun sebagai perkara yang menyentuh kepentingan teras Beijing.

“Kedaulatan, keselamatan dan kepentingan pembangunan China tidak boleh dicabuli,” katanya dalam tulisan yang diterbitkan akhbar rasmi Parti Komunis China, People’s Daily.

Encik Xie pada masa sama berkata China mahu hubungan dengan Amerika bergerak ke arah kerjasama dan pembangunan secara aman.

China menganggap Taiwan sebagai sebahagian wilayahnya, manakala Amerika, walaupun tidak mempunyai hubungan diplomatik rasmi dengan Taipei, merupakan pembekal senjata utama pulau itu.

Pertemuan Encik Trump dan Encik Xi kini dilihat sebagai peluang untuk menstabilkan hubungan dua kuasa itu, meskipun persaingan strategik mereka dijangka berterusan.

Dalam bidang AI, kemajuan awal mungkin lebih tertumpu kepada membina saluran komunikasi dan menetapkan cara kedua-dua pihak bertindak ketika berlaku kecemasan, berbanding mencapai persetujuan luas mengenai bagaimana teknologi itu harus dikawal.

Penganalisis berkata rasa tidak percaya antara Washington dengan Beijing masih menjadi halangan utama kerana kedua-duanya bimbang perkongsian maklumat mengenai AI boleh mendedahkan kelemahan atau menjejaskan kelebihan strategik masing-masing.

Justeru, mekanisme pemberitahuan yang sedang dibincangkan mungkin menjadi langkah awal yang kecil, tetapi penting, untuk memastikan persaingan AI antara Amerika dan China tidak bertukar menjadi krisis keselamatan yang lebih besar. – Agensi berita

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Trump, Xi akhiri sidang puncak dengan tumpuan kepada kestabilanMay 15, 2026 | 3:16 PM
Trump, Xi tekankan kerjasama, elak saingan dalam sidang kemuncak di BeijingMay 14, 2026 | 4:21 PM
ChinaAmerika Syarikat