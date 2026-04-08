Dunia

Apr 8, 2026 | 3:28 PM

Menteri Indonesia: Harga bahan api pesawat masih kompetitif di sebalik kenaikan harga

Pihak berkuasa Indonesia menyatakan harga bahan api penerbangannya masih kompetitif berbanding harga serantau di sebalik kenaikan harga baru-baru ini. - Foto: REUTERS

JAKARTA: Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia Bahlil Lahadalia berkata bahawa meskipun terdapat kenaikan harga pada 1 April, namun bahan api untuk penerbangan domestik (avtur) masih kompetitif di peringkat serantau dan lebih berpatutan berbanding negara lain.

“Pertamina sememangnya telah meningkatkan harga tetapi berbanding harga bahan api penerbangan di negara lain, terutamanya negara jiran, kita masih jauh lebih kompetitif,” kata Encik Bahlil kepada pemberita pada 6 April.

