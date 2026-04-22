Topic followed successfullyGo to BHku
Menteri Kewangan Indonesia usul levi ke atas kapal melalui Selat Melaka
Apr 22, 2026 | 7:21 PM
Menteri Kewangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan kenyataan media mengenai kenaikan caj tambahan bahan api penerbangan di Jakarta pada 6 April 2026. Beliau turut mencadangkan untuk mengenakan levi ke atas kapal yang melalui Selat Melaka sebagai usaha memanfaatkan kedudukan strategiknya dalam laluan perdagangan dan tenaga global. - Foto AFP
JAKARTA: Indonesia mencadangkan untuk mengenakan levi ke atas kapal yang melalui Selat Melaka sebagai usaha memanfaatkan kedudukan strategiknya dalam laluan perdagangan dan tenaga global.
Menteri Kewangan Indonesia, Encik Purbaya Yudhi Sadewa, berkata cadangan itu selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara itu tidak lagi melihat dirinya sebagai negara pinggiran, sebaliknya sebagai pemain utama dalam ekonomi global.