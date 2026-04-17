S’pura, Indonesia, dan M’sia perkukuh komitmen pastikan Selat Melaka, S’pura kekal selamat dan terbuka
S’pura, Indonesia, dan M’sia perkukuh komitmen pastikan Selat Melaka, S’pura kekal selamat dan terbuka
Apr 17, 2026 | 4:22 PM
S’pura, Indonesia, dan M’sia perkukuh komitmen pastikan Selat Melaka, S’pura kekal selamat dan terbuka
Semasa Mesyuarat Jawatankuasa Dana Bantuan Pelayaran (ANF) ke-34, yang diadakan di sini dari 16 hingga 17 April, negara pesisir – Singapura, Indonesia, Malaysia – menegaskan semula komitmen bagi memastikan Selat Melaka dan Selat Singapura kekal terbuka dan selamat selaras undang-undang antarabangsa, selain meneliti kemajuan projek sedia ada serta menetapkan keutamaan bagi tahun mendatang. - Foto LINKEDIN MPA
Singapura, Indonesia, dan Malaysia menegaskan semula komitmen mereka dalam memastikan Selat Melaka dan Selat Singapura (SOMS) kekal terbuka dan selamat, selaras undang-undang antarabangsa.
Ini dilaksanakan semasa Mesyuarat Jawatankuasa Dana Bantuan Pelayaran (ANF) ke-34, yang diadakan di sini dari 16 hingga 17 April.
