Meta, Google berdepan tindakan Indonesia gagal patuhi had umur bawah 16 tahun
Mar 31, 2026 | 11:53 AM
Affan Haritsah, 11 tahun, dan Kevin Prince, 14 tahun, bermain permainan di telefon bimbit mereka ketika Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia melaksanakan sekatan terhadap platform media sosial berisiko tinggi seperti Facebook, TikTok dan Roblox, di Depok, pinggir Jakarta, Indonesia, 28 Mac 2026. - Foto REUTERS
JAKARTA: Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas terhadap gergasi teknologi apabila mengeluarkan notis panggilan kepada Meta dan Google kerana didakwa gagal mematuhi peraturan baharu yang bertujuan melindungi kanak-kanak dalam talian.
Langkah itu dibuat susulan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang berkuat kuasa pada 28 Mac, yang antara lain menetapkan had umur minimum 16 tahun bagi pengguna platform digital berisiko tinggi.
