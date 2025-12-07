Penguasa Pengangkutan Darat berkata ia telah menyelesaikan ujian komprehensif, termasuk pemeriksaan keselamatan dan ultrasonik pada landasan, bekalan kuasa dan sistem isyarat kereta api. - Foto ST

Penguasa Pengangkutan Darat berkata ia telah menyelesaikan ujian komprehensif, termasuk pemeriksaan keselamatan dan ultrasonik pada landasan, bekalan kuasa dan sistem isyarat kereta api. - Foto ST

MRT dari Bedok ke Tampines, Tanah Merah ke Expo akan disambung semula 8 Dis

Perkhidmatan kereta api antara stesen Bedok dengan Tampines, serta Tanah Merah dengan Expo, akan disambung semula pada 8 Disember dari permulaan waktu perkhidmatan penumpang.

Ia adalah sehari lebih awal daripada jadual, selepas kerja-kerja landasan dan ujian selesai dijalankan lebih awal, lapor The Straits Times.

Dalam catatan Facebook pada 7 Disember, Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) berkata ia telah menyelesaikan ujian komprehensif, termasuk pemeriksaan keselamatan dan ultrasonik pada landasan, bekalan kuasa dan sistem isyarat kereta api.

Operasi kereta api biasa pada mulanya dijadualkan untuk disambung semula pada 9 Disember.

Stesen Tanah Merah dan Simei ditutup sejak 29 November untuk kerja-kerja menghubungkan Laluan Timur-Barat (EWL) ke Depot Bersepadu Pantai Timur yang baru, yang dijadualkan mula beroperasi pada separuh kedua 2026.

Selain menghubungkan EWL ke depot baru, kerja-kerja juga dilakukan di platform baru di stesen Tanah Merah.

Pada 5 Disember, LTA berkata masa menunggu untuk kereta api di stesen MRT Kembangan dan Bedok di EWL akan dilanjutkan kepada kira-kira 17 minit, memandangkan kerja-kerja memasuki peringkat akhir.

Ini kerana satu platform telah digunakan untuk ujian langsung kereta api dan sistem lain.

Ujian mula dijalankan pada 4 Disember, pada kelajuan perlahan 18 kilometer setiap jam untuk menguji landasan baru, serta pada landasan ketiga yang membekalkan kuasa kepada kereta api, isyarat dan sistem lain.

Walaupun cuaca buruk Singapura sejak seminggu lalu, LTA berkata para pekerja telah dapat meneruskan kerja mereka dengan lancar.

Sekitar 880 orang terlibat dalam kerja-kerja sepanjang masa sejak ia bermula pada pagi pada 29 November, termasuk jurutera dan kontraktor LTA dan syarikat SMRT.

Kira-kira 280 pekerja dari LTA, SMRT dan SBS Transit, pengendali rel lain di sini, telah terlibat setiap hari untuk membantu mengarahkan penumpang.

Dalam catatannya, LTA melahirkan rasa terima kasih kepada pasukan yang bekerja keras dalam menggantikan dan menguji trek, serta membantu penumpang semasa penutupan yang dijadualkan.

Penggantungan perkhidmatan kereta api terkini adalah yang kedua daripada tiga yang dirancang, dengan yang ketiga dan terakhir dijadualkan pada separuh pertama 2026.

Penggantungan pertama, pada Disember 2024, menyaksikan perkhidmatan kereta api ditutup antara stesen Tanah Merah dan Tampines untuk kerja-kerja serupa. Perkhidmatan telah disambung sehari lebih awal daripada yang dirancang.

Platform baru di Tanah Merah akhirnya akan membolehkan Thomson-East Coast Line (TEL) beroperasi di dua landasan. Laluan sepanjang 14km antara stesen Tanah Merah dan Lapangan Terbang Changi akan menjadi sebahagian daripada sambungan TEL baru, yang akan melalui Terminal 5 Lapangan Terbang Changi pada masa hadapan.