Anggota polis meronda di sebuah jalan semasa fasa pertama pilihan raya umum Myanmar di Yangon pada 28 Disember 2025. - Foto AFP

NAYPYIDAW: Junta tentera Myanmar mengarahkan wakil tertinggi Timor-Leste meninggalkan negara itu dalam tempoh seminggu selepas muncul laporan bahawa Dili membuka kes jenayah perang terhadap pihak tentera, sekali gus meningkatkan ketegangan diplomatik antara dua negara anggota Asean.

Dalam kenyataan rasmi pada 15 Februari, junta berkata pelantikan pendakwa Timor-Leste untuk menyiasat dakwaan terhadap tentera Myanmar merupakan satu tindakan yang “amat mengecewakan”. Wakil sementara Timor-Leste dipanggil ke kementerian luar pada 13 Februari dan diarahkan meninggalkan negara tersebut.

Pertubuhan Hak Asasi Chin (CHRO) sebelum ini memaklumkan bahawa Timor-Leste membuka kes berkaitan jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan terhadap junta. Organisasi itu berkata seorang pendakwa kanan Timor-Leste telah dilantik untuk menyiasat dokumen bukti yang dikemukakan.

“Fail jenayah itu mengandungi bukti kukuh termasuk rogol berkumpulan, pembunuhan 10 orang awam, pembunuhan pemimpin agama dan serangan udara ke atas hospital,” menurut kenyataan CHRO.

Kes tersebut difailkan menggunakan prinsip bidang kuasa sejagat, iaitu membolehkan mahkamah sesebuah negara mengadili jenayah antarabangsa walaupun ia berlaku di luar wilayahnya.

Junta dakwa campur tangan

Junta Myanmar menuduh tindakan Timor-Leste melanggar prinsip Asean yang mengutamakan kedaulatan dan tidak campur tangan. “Tindakan ini bercanggah dengan piagam Asean yang menuntut penghormatan terhadap kedaulatan negara,” menurut kenyataan junta.

Tentera Myanmar merampas kuasa pada 2021 dan sejak itu berdepan tuduhan meluas pencabulan hak asasi, terutamanya terhadap kumpulan etnik minoriti. Negara itu juga sedang mempertahankan diri di Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) berhubung dakwaan pembunuhan beramai-ramai terhadap minoriti Rohingya.

Pertikaian ini menonjolkan ketegangan baharu dalam ASEAN, khususnya selepas Timor-Leste menjadi anggota ke-11 blok serantau itu pada Oktober 2025.

Ia bukan kali pertama hubungan kedua-dua pihak tegang. Pada Ogos 2023, junta turut mengusir diplomat kanan Timor-Leste selepas wakil negara itu bertemu pentadbiran bayangan yang diharamkan tentera Myanmar.

Seorang penganalisis serantau berkata tindakan terbaru menunjukkan isu Myanmar semakin memberi kesan kepada perpaduan Asean. “Kes ini menguji prinsip tidak campur tangan ASEAN apabila negara anggota menggunakan mahkamah nasional untuk menyiasat kerajaan anggota lain,” katanya.