Serpihan peluru pemintas yang digunakan oleh sistem pertahanan udara Nato untuk memusnahkan peluru berpandu Iran ditemui di daerah Dortyol, wilayah Hatay di selatan Turkey, pada 4 Mac 2026. - Foto REUTERS

Serpihan peluru pemintas yang digunakan oleh sistem pertahanan udara Nato untuk memusnahkan peluru berpandu Iran ditemui di daerah Dortyol, wilayah Hatay di selatan Turkey, pada 4 Mac 2026. - Foto REUTERS

Imej tangkap layar daripada video yang dikeluarkan oleh Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat pada 4 Mac 2026 menunjukkan rakaman melalui periskop kapal selam Tentera Laut Amerika yang menembak dan menenggelamkan sebuah kapal perang Iran di Lautan Hindi. Setiausaha Pertahanan Amerika, Pete Hegseth, berkata kapal selam Amerika telah melancarkan torpedo yang mengakibatkan kapal frigat Iran, IRIS Dena, tenggelam berhampiran Sri Lanka. Menurut pegawai, hampir 150 anak kapal dilaporkan hilang dan beberapa disahkan maut dalam insiden tersebut. - Foto AFP

Imej tangkap layar daripada video yang dikeluarkan oleh Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat pada 4 Mac 2026 menunjukkan rakaman melalui periskop kapal selam Tentera Laut Amerika yang menembak dan menenggelamkan sebuah kapal perang Iran di Lautan Hindi. Setiausaha Pertahanan Amerika, Pete Hegseth, berkata kapal selam Amerika telah melancarkan torpedo yang mengakibatkan kapal frigat Iran, IRIS Dena, tenggelam berhampiran Sri Lanka. Menurut pegawai, hampir 150 anak kapal dilaporkan hilang dan beberapa disahkan maut dalam insiden tersebut. - Foto AFP

Serpihan peluru pemintas yang digunakan oleh sistem pertahanan udara Nato untuk memusnahkan peluru berpandu Iran ditemui di daerah Dortyol, wilayah Hatay di selatan Turkey, pada 4 Mac 2026. - Foto REUTERS

Serpihan peluru pemintas yang digunakan oleh sistem pertahanan udara Nato untuk memusnahkan peluru berpandu Iran ditemui di daerah Dortyol, wilayah Hatay di selatan Turkey, pada 4 Mac 2026. - Foto REUTERS

Imej tangkap layar daripada video yang dikeluarkan oleh Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat pada 4 Mac 2026 menunjukkan rakaman melalui periskop kapal selam Tentera Laut Amerika yang menembak dan menenggelamkan sebuah kapal perang Iran di Lautan Hindi. Setiausaha Pertahanan Amerika, Pete Hegseth, berkata kapal selam Amerika telah melancarkan torpedo yang mengakibatkan kapal frigat Iran, IRIS Dena, tenggelam berhampiran Sri Lanka. Menurut pegawai, hampir 150 anak kapal dilaporkan hilang dan beberapa disahkan maut dalam insiden tersebut. - Foto AFP

Imej tangkap layar daripada video yang dikeluarkan oleh Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat pada 4 Mac 2026 menunjukkan rakaman melalui periskop kapal selam Tentera Laut Amerika yang menembak dan menenggelamkan sebuah kapal perang Iran di Lautan Hindi. Setiausaha Pertahanan Amerika, Pete Hegseth, berkata kapal selam Amerika telah melancarkan torpedo yang mengakibatkan kapal frigat Iran, IRIS Dena, tenggelam berhampiran Sri Lanka. Menurut pegawai, hampir 150 anak kapal dilaporkan hilang dan beberapa disahkan maut dalam insiden tersebut. - Foto AFP

Serpihan peluru pemintas yang digunakan oleh sistem pertahanan udara Nato untuk memusnahkan peluru berpandu Iran ditemui di daerah Dortyol, wilayah Hatay di selatan Turkey, pada 4 Mac 2026. - Foto REUTERS

Serpihan peluru pemintas yang digunakan oleh sistem pertahanan udara Nato untuk memusnahkan peluru berpandu Iran ditemui di daerah Dortyol, wilayah Hatay di selatan Turkey, pada 4 Mac 2026. - Foto REUTERS

ISTANBUL/COLOMBO: Perang yang baru memasuki hari kelima antara Iran dengan Amerika Syarikat dan Israel kini semakin meluas sehingga melangkaui Asia Barat, apabila sebuah kapal perang Iran ditenggelamkan di Lautan Hindi berhampiran Sri Lanka dan peluru berpandu balistik Iran ditembak jatuh berhampiran ruang udara Turkey.

Insiden terbaharu itu menimbulkan kebimbangan bahawa konflik tersebut berpotensi berkembang menjadi krisis keselamatan antarabangsa yang lebih besar melibatkan negara-negara Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara (Nato) dan kuasa Eropah.

Sebuah kapal perang Iran, IRIS Dena, dilaporkan tenggelam selepas ditembak torpedo oleh sebuah kapal selam Amerika Syarikat di perairan antarabangsa di Lautan Hindi, lebih 3,200 kilometer dari Iran. Kapal itu membawa kira-kira 180 anak kapal. Tentera Laut Sri Lanka berjaya menyelamatkan 32 kelasi yang cedera parah, manakala usaha mencari mangsa lain masih diteruskan.

Jurucakap Tentera Laut Sri Lanka berkata pasukan penyelamat menemui beberapa mayat terapung berhampiran tompokan minyak dan bot penyelamat kosong. “Operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan, namun setakat ini hanya mayat ditemui di sekitar kawasan kapal karam,” katanya.

Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat, Encik Pete Hegseth, berkata serangan itu merupakan kali pertama kapal selam Amerika menembak torpedo ke arah kapal sejak Perang Dunia Kedua.

Namun perkembangan yang lebih membimbangkan ialah penglibatan Nato dalam konflik tersebut. Nato mengesahkan ia telah menembak jatuh sebuah peluru berpandu balistik Iran yang sedang menuju ke ruang udara Turkey. Menurut kenyataan Kementerian Pertahanan Turkey, peluru berpandu itu terbang merentasi Iraq dan Syria sebelum dipintas di Laut Mediterranean timur.

Sasaran sebenar peluru berpandu itu tidak dinyatakan secara rasmi. Namun beberapa pegawai tentera Amerika dan Barat berkata ia dipercayai menyasarkan Pangkalan Udara Incirlik di Turkey, yang menempatkan pasukan Tentera Udara Amerika Syarikat.

Walaupun Turkey menegaskan bahawa ruang udaranya tidak akan digunakan untuk menyerang Iran, kehadiran pangkalan tentera Amerika di negara itu menjadikannya sasaran berpotensi.

Serangan terhadap Turkey juga boleh mencetuskan klausa pertahanan bersama Nato, yang mewajibkan 32 negara anggota mempertahankan mana-mana sekutu yang diserang.

Jurucakap Nato, Cik Allison Hart, berkata pakatan itu akan terus mempertahankan sekutunya. “Nato berdiri teguh bersama semua sekutu, termasuk Turkey, ketika Iran meneruskan serangan tanpa diskriminasi di seluruh rantau ini,” katanya.

Beliau menambah bahawa sistem pertahanan udara dan peluru berpandu Nato kekal bersedia untuk menghadapi sebarang ancaman.

Menteri Luar Turkey, Encik Hakan Fidan, dilaporkan telah menghubungi rakan sejawatnya dari Iran untuk membincangkan insiden peluru berpandu tersebut. Kementerian Luar Turkey berkata Ankara menegaskan bahawa tindakan yang boleh memperluaskan konflik harus dielakkan.

Pada masa yang sama, Kementerian Pertahanan Turkey menegaskan bahawa negara itu bersedia mempertahankan wilayahnya. “Semua langkah yang diperlukan untuk mempertahankan wilayah dan ruang udara Turkey akan diambil dengan tegas dan tanpa sebarang keraguan,” menurut kenyataan kementerian itu.



Ketika ketegangan meningkat, tentera Israel dilaporkan meneruskan serangan udara terhadap beberapa sasaran strategik di Iran, termasuk pusat komando kumpulan paramilitari Basij. Serangan itu dilakukan selepas pasukan Israel dan Amerika Syarikat menyerang balai polis, pusat tahanan serta pejabat risikan Iran.

Penganalisis berkata serangan tersebut mungkin bertujuan melemahkan keupayaan pemerintah Iran mengawal protes domestik, sekali gus meningkatkan tekanan terhadap kepimpinan negara itu.

Encik Hegseth berkata operasi ketenteraan Amerika dan Israel masih berada pada peringkat awal.

“Kami tidak akan menghentikan operasi ini. Serangan yang dilancarkan telah memberi kesan besar terhadap program peluru berpandu balistik Iran, armada tentera lautnya serta kepimpinan keselamatan negara itu,” katanya.

Beliau juga mendakwa seorang pemimpin unit rahsia Iran yang pernah merancang untuk membunuh bekas Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, telah terbunuh dalam serangan Amerika. Menurut pegawai Amerika sebelum ini, rancangan tersebut dipercayai sebagai usaha membalas kematian Jeneral Iran, Qassim Suleimani, yang terbunuh dalam serangan dron Amerika pada 2020.

Encik Hegseth turut mendakwa pesawat perang Amerika dan Israel bakal menguasai sepenuhnya ruang udara Iran. “Tidak lama lagi kita akan mempunyai kawalan penuh ke atas ruang udara Iran, membolehkan sasaran diserang sepanjang masa,” katanya.

Walaupun beberapa negara Eropah cuba mengelak daripada terlibat secara langsung, perkembangan terkini menunjukkan konflik itu semakin menyeret mereka ke dalam krisis. Britain dan Perancis mengumumkan mereka akan menghantar kapal perang dan pesawat tentera bagi membantu menangkis serangan Iran di rantau Teluk.

Greece pula menghantar pesawat dan kapal perang ke Cyprus selepas sebuah pangkalan tentera Britain di pulau itu diserang dron pada 1 Mac lalu.

Belanda juga sedang mempertimbangkan permintaan Perancis untuk membantu melindungi laluan perkapalan antarabangsa yang semakin terancam.

Pada hari yang sama, sebuah kapal kontena berbendera Malta dilaporkan terkena serangan projektil tidak dikenali ketika melalui Selat Hormuz, laluan sempit yang membawa hampir satu perlima bekalan minyak dunia.

Ketua dasar luar Kesatuan Eropah, Encik Kaja Kallas, memberi amaran bahawa perang tersebut kini semakin meluas. “Konflik ini sedang merebak dengan pantas dan mewujudkan detik yang amat berbahaya bagi Eropah,” katanya.

Menurut beliau, Iran sedang cuba “menyemai kekacauan dan membakar rantau ini dengan menyerang negara lain secara tidak selektif.”



Pakistan turut memberi amaran kepada Iran bahawa ia mempunyai perjanjian pertahanan bersama dengan Arab Saudi. Menteri Luar Pakistan, Ishaq Dar, berkata serangan terhadap Riyadh akan dianggap sebagai serangan terhadap Pakistan. “Ia adalah perjanjian kedaulatan dan kami terikat dengannya. Pemimpin Iran perlu mengingatinya,” katanya kepada Senat Pakistan.

Sementara itu Iran cuba meredakan kebimbangan negara jiran di Teluk. Menteri Luar Iran, Encik Abbas Araghchi, memberitahu Perdana Menteri Qatar bahawa serangan Iran hanya menyasarkan kepentingan Amerika dan bukan negara Qatar.

Namun Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menolak alasan tersebut.

Menurut kenyataan Kementerian Luar Qatar, beliau berkata Iran sedang “mencederakan negara jirannya dan cuba mengheret mereka ke dalam perang yang bukan milik mereka.”



Sejak konflik bermula 28 Februari lalu, sekurang-kurangnya 870 orang dilaporkan terbunuh di seluruh rantau Asia Barat. Sebahagian besar mangsa berada di Iran, namun serangan balas Iran turut mengorbankan orang awam di Bahrain, Amiriah Arab Bersatu, Lebanon, Israel dan Kuwait. Di Kuwait, enam anggota tentera Amerika dilaporkan terbunuh dalam serangan tersebut.

Setakat ini hampir tiada tanda rundingan diplomatik serius bagi menamatkan konflik itu. Namun China mengumumkan bahawa ia akan menghantar seorang utusan khas ke Asia Barat untuk membantu usaha pengantaraan.