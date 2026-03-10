Netanyahu beri amaran serangan Israel ke atas Iran belum berakhir

Anggota pasukan keselamatan Israel dan pasukan penyelamat berkumpul berhampiran sebuah kenderaan yang musnah di lokasi serangan Iran yang melanda kawasan kejiranan perumahan di Bat Yam, selatan Tel Aviv, pada 9 Mac. Beberapa letupan menggegarkan wilayah tengah Israel pada hari yang sama, menyebabkan sekurang-kurangnya dua orang cedera parah, menurut perkhidmatan kecemasan, tidak lama selepas tentera Israel melaporkan pengesanan peluru berpandu baharu yang dilancarkan dari Iran. - Foto AFP

TEL AVIV: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi amaran bahawa operasi ketenteraan Israel terhadap Iran masih belum berakhir, sambil menegaskan bahawa kempen tersebut sedang melemahkan kepimpinan Republik Islam itu.

Menurut Encik Netanyahu, serangan yang dilancarkan Israel setakat ini telah memberi tekanan besar kepada struktur kepimpinan Iran dan bertujuan membuka ruang kepada rakyat negara itu menentukan masa depan mereka sendiri.

“Kita berharap rakyat Iran dapat membebaskan diri daripada pemerintahan yang menindas. Pada akhirnya, keputusan itu bergantung kepada mereka sendiri,” katanya semasa lawatan ke Pusat Komando Kesihatan Nasional Israel pada malam 9 Mac.

Beliau menambah bahawa operasi ketenteraan yang sedang berlangsung telah memberi kesan besar kepada Iran.

“Tidak syak lagi bahawa dengan tindakan yang telah kita ambil setakat ini, kita sedang mematahkan kekuatan mereka dan operasi ini masih belum selesai,” katanya dalam kenyataan yang dikeluarkan lagi pada 10 Mac.



Sementara itu, Duta Israel ke Perancis, Encik Joshua Zarka, berkata Israel kini berada di hadapan jadual dalam mencapai beberapa objektif ketenteraan dalam konflik tersebut.

Menurut beliau, antara matlamat utama operasi itu ialah melemahkan kepimpinan Iran sehingga rakyat negara itu mampu menentukan masa depan politik mereka sendiri.

“Kami sudah berada di hadapan jadual dalam mencapai matlamat operasi ini,” katanya dalam temu bual dengan stesen televisyen Perancis, BFMTV.

Namun Encik Zarka turut mengakui bahawa ketegangan di rantau tersebut tidak hanya melibatkan Iran.

Beliau berkata pemerintah Lebanon masih belum berjaya melucutkan senjata kumpulan Hezbollah yang disokong Iran.

Menurutnya, setakat ini beliau tidak mengetahui sebarang keputusan daripada Israel untuk memulakan rundingan bagi menamatkan konflik dengan Beirut.



Pada masa sama, tentera Israel memberi amaran bahawa mereka akan melancarkan serangan terhadap infrastruktur Hezbollah di beberapa bandar di selatan Lebanon.

Jurucakap tentera Israel dalam bahasa Arab, Encik Avichay Adraee, menggesa penduduk di bandar Tyre dan Sidon supaya meninggalkan kawasan berhampiran sasaran ketenteraan.

“Amaran segera kepada penduduk Tyre dan Sidon. Tentera Israel akan menyerang infrastruktur ketenteraan milik organisasi Hizbollah,” katanya dalam satu kenyataan yang dimuat naik di platform X.

Beliau turut menggesa penduduk yang berada berhampiran bangunan yang dikenal pasti supaya berpindah sekurang-kurangnya 300 meter dari kawasan tersebut demi keselamatan mereka.



Dalam perkembangan berkaitan, Iran dilaporkan terus melancarkan serangan dron dan peluru berpandu ke arah Israel serta beberapa negara Teluk pada 10 Mac.

Serangan tersebut merupakan sebahagian daripada tindak balas Teheran terhadap operasi ketenteraan Amerika Syarikat dan Israel yang bermula pada akhir Februari.

Encik Netanyahu menegaskan bahawa tujuan utama kempen ketenteraan Israel adalah untuk melemahkan pemerintah Iran sehingga rakyat negara itu sendiri dapat menentukan masa depan mereka.

“Matlamat kami adalah untuk membantu rakyat Iran membebaskan diri daripada pemerintahan yang menindas,” katanya.



Pada masa sama, Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, memberi isyarat bercampur mengenai tempoh konflik tersebut, sekali gus menimbulkan ketidaktentuan dalam kalangan pemerhati antarabangsa dan pasaran kewangan.

Encik Trump pada 9 Mac memberitahu ahli-ahli politik Republican bahawa perang tersebut mungkin hanya akan berlangsung dalam tempoh singkat.

Namun beberapa jam kemudian, beliau memberi amaran bahawa Amerika boleh meningkatkan serangan secara besar-besaran sekiranya Iran cuba menutup Selat Hormuz.



Di Teheran, Speaker Parlimen Iran, Encik Mohammad Bagher Qalibaf menolak sebarang cadangan bahawa Iran sedang mencari jalan untuk gencatan senjata.

Beliau menegaskan bahawa negara itu akan terus melawan dalam konflik tersebut.