Topic followed successfullyGo to BHku
Nota terakhir Epstein yang mungkin asli didedah
Nota terakhir Epstein yang mungkin asli didedah
May 7, 2026 | 5:20 PM
Nota terakhir Epstein yang mungkin asli didedah
Nota terakhir itu dijumpai oleh rakan sel Jeffrey Epstein (dalam gambar) ketika itu, Nicholas Tartaglione. - Foto REUTERS
Seorang hakim persekutuan telah mendedahkan nota bunuh diri yang didakwa ditulis oleh pesalah seks Amerika Syarikat, Jeffrey Epstein, yang telah disimpan selama bertahun sebagai sebahagian daripada kes jenayah rakan selnya.
“Mereka menyiasat saya selama berbulan-bulan – tidak jumpa apa-apa!” demikian permulaan nota itu, sambil menambah bahawa hasilnya hanyalah pertuduhan berdasarkan kejadian yang berlaku bertahun-tahun yang lalu.
Laporan berkaitan
Isteri Trump tampil nafi sebarang kaitan dengan EpsteinApr 10, 2026 | 10:42 AM
Epstein peroleh kiswah Kaabah untuk struktur di pulau peribadinyaApr 30, 2026 | 11:01 AM