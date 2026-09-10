MANILA: Operasi mencari dan menyelamat besar-besaran dilancarkan di perairan berhampiran Pulau Palawan, Filipina, pada 10 September selepas sebuah feri penumpang terbakar, menyebabkan sekurang-kurangnya lima orang maut dan puluhan lagi masih hilang.

Kebakaran berlaku di feri M/V June Aster pada malam 9 September, kira-kira 2.2 kilometer dari pantai Palawan.

Pengawal Pantai Filipina (PCG) berkata, beberapa kapal dan aset lain telah dikerahkan untuk mencari mangsa yang terselamat, manakala pasukan penyelamat menggunakan teknologi pemodelan pergerakan arus laut bagi menganggarkan lokasi mangsa yang mungkin dihanyutkan.

Rakaman video yang dikongsi PCG menunjukkan feri berkenaan diselubungi api ketika kebakaran berlaku.

Jurucakap PCG, Komodor Noemie Cayabyab, berkata berdasarkan maklumat awal, feri itu membawa 134 orang, terdiri daripada 117 penumpang dan 17 anak kapal.

Menurut beliau, sekurang-kurangnya lima orang disahkan maut, manakala puluhan lagi masih belum ditemui.

Angka mangsa yang terselamat dan masih hilang berubah sepanjang operasi menyelamat dijalankan.

PCG pada awalnya melaporkan 42 orang berjaya diselamatkan dan 87 lagi masih belum dapat dikesan. Angka mangsa yang diselamatkan kemudian meningkat kepada 43 orang.

“Berdasarkan data yang kami ada sekarang mengenai mereka yang diselamatkan dan jumlah korban, masih terdapat 87 orang yang belum dapat dikesan,” kata Komodor Cayabyab kepada sebuah stesen radio tempatan.

Menurut maklumat awal PCG, sekurang-kurangnya 38 penumpang dan empat anak kapal antara yang diselamatkan.

Jurucakap PCG di Palawan, Cik Aileen Ausente, berkata dua daripada mereka yang terselamat adalah warga Chile.

Usaha menyelamat berdepan beberapa cabaran, termasuk asap tebal yang masih keluar daripada feri beberapa jam selepas kebakaran bermula.

Pasukan penyelamat juga belum dapat memasuki kapal itu kerana suhu yang masih terlalu tinggi serta risiko berlakunya letupan.

Rakaman dron yang dikeluarkan PCG menunjukkan feri yang hangus terapung di perairan Palawan, dengan asap masih kelihatan keluar daripada kapal tersebut beberapa jam selepas kebakaran.

Keadaan menjadi lebih sukar apabila feri itu dihanyutkan lebih jauh daripada lokasi asalnya sepanjang malam, akibat arus laut dan tiupan angin.

PCG menggunakan pemodelan pergerakan arus bagi menentukan kawasan yang perlu diberikan tumpuan dalam usaha mencari mangsa yang mungkin terjun atau terjatuh ke laut ketika kebakaran.

Komodor Cayabyab berkata pihak berkuasa juga belum dapat mendapatkan keterangan lengkap daripada mangsa yang diselamatkan.

“Kami masih belum memperoleh maklumat daripada mereka yang diselamatkan kerana kami belum berpeluang bercakap dengan mereka,” katanya.

M/V June Aster dilaporkan berlepas dari Baseco di Manila dan sedang dalam perjalanan menuju Coron di Palawan ketika kebakaran berlaku.

Coron merupakan antara destinasi pelancongan popular di Filipina, terkenal dengan kawasan menyelam, pantai dan kegiatan mengunjungi pulau-pulau di sekitarnya.

Data penjejakan kapal MarineTraffic turut menunjukkan feri itu berlepas dari Manila sebelum menuju ke Palawan.

Punca kebakaran masih belum diketahui dan siasatan sedang dijalankan.

Pihak berkuasa dijangka memberi tumpuan kepada punca api serta keadaan keselamatan kapal, selain mendapatkan keterangan daripada anak kapal dan penumpang yang terselamat.

Perjalanan menggunakan feri merupakan antara bentuk pengangkutan utama di Filipina, sebuah negara kepulauan yang mempunyai lebih 7,600 pulau.

Jutaan penduduk bergantung kepada kapal dan feri untuk perjalanan antara wilayah, terutama di kawasan yang mempunyai pilihan pengangkutan darat atau udara yang terhad.

Filipina mempunyai sejarah beberapa kemalangan feri besar.

Sebahagian tragedi sebelum ini dikaitkan dengan kapal membawa penumpang berlebihan, cuaca buruk serta kelemahan dalam penguatkuasaan peraturan keselamatan maritim.

PCG menegaskan jumlah mangsa bagi kejadian terbaru itu masih belum muktamad kerana operasi mencari dan menyelamat sedang berlangsung. –Agensi berita

“Untuk menjelaskan, ini adalah data semasa dan ia mungkin berubah kerana operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan,” kata Komodor Cayabyab.