Pakistan galas misi sukar satukan AS-Iran, rundingan damai bermula di Islamabad
Delegasi Iran, AS dijadual ke Pakistan untuk rundingan damai pada 11 April
Apr 10, 2026 | 2:55 PM
Sebuah bas polis yang membawa kelengkapan rusuhan bergerak di jalan menuju ke Hotel Serena ketika Pakistan bersiap menjadi tuan rumah rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran di Islamabad, Pakistan, 10 April 2026. - Foto REUTERS
ISLAMABAD: Pakistan kini berdepan cabaran besar untuk menjadi pengantara dalam rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran, satu usaha yang dianggap sukar oleh ramai diplomat, tetapi penting bagi menstabilkan ekonomi global dan meredakan ketegangan serantau.
Ketua Tentera Pakistan, Asim Munir, bersama Perdana Menteri, Shehbaz Sharif, telah mengadakan siri diplomasi selama beberapa minggu bagi menghentikan konflik yang berpotensi menjejaskan keselamatan di sempadan barat negara itu, khususnya dengan Iran dan Afghanistan.
