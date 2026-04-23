Apr 23, 2026 | 5:10 PM
Parlimen Turkey lulus larangan media sosial bawah 15 tahun
Dua remaja berusia 15 tahun menggunakan media sosial melalui telefon bimbit mereka di Arinaga, Pulau Gran Canaria, Sepanyol pada 3 Februari 2026 - Foto REUTERS
ANKARA: Parlimen Turkey meluluskan undang-undang pada 22 April bagi melarang kanak-kanak bawah umur 15 tahun daripada mengakses media sosial, menjadikannya antara negara terbaharu yang mengambil langkah tegas terhadap penggunaan internet dalam kalangan remaja.
Menurut laporan agensi berita negara Anadolu, undang-undang itu melarang individu bawah 15 tahun daripada membuka akaun media sosial.
