Topic followed successfullyGo to BHku
Pasukan pengaman PBB dakwa kereta kebal Israel rempuh kenderaannya di selatan Lebanon
Pasukan pengaman PBB dakwa kereta kebal Israel rempuh kenderaannya di selatan Lebanon
Apr 13, 2026 | 12:28 PM
Pasukan pengaman PBB dakwa kereta kebal Israel rempuh kenderaannya di selatan Lebanon
Anggota pasukan pengaman PBB di Lebanon meronda jalan raya di kampung Tair Debba di selatan Lebanon dengan kenderaan berperisai, pada 12 April 2026. - Foto: AFP
BEIRUT: Pasukan Pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) di Lebanon (Unifil) menyatakan sebuah kereta kebal Israel telah merempuh kenderaannya di selatan negara itu pada 12 April.
“Dua kali hari ini, askar Pasukan Pertahanan Israel (IDF) merempuh kenderaan Unifil dengan kereta kebal Merkava, dalam satu kes menyebabkan kerosakan yang ketara,” kata kenyataan itu.
