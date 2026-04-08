Siasatan PBB: Punca kematian anggota pengaman Indonesia libatkan Israel, Hezbollah
Siasatan PBB: Punca kematian anggota pengaman Indonesia libatkan Israel, Hezbollah
Apr 8, 2026 | 11:46 AM
Siasatan PBB: Punca kematian anggota pengaman Indonesia libatkan Israel, Hezbollah
Ahli keluarga anggota tentera Indonesia, Zulmi Aditya Iskandar, yang terkorban ketika bertugas bersama Pasukan Interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lebanon (UNIFIL) di selatan Lebanon, meratapi pemergiannya di sisi keranda beliau ketika tiga keranda anggota tentera Indonesia tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta di Tangerang pada 4 April 2026. Indonesia menerima jenazah tiga anggota pengaman pada hari tersebut yang terkorban ketika penugasan di Lebanon, sambil menggesa jaminan keselamatan bagi pasukan pengaman PBB sehari selepas tiga lagi anggota tenteranya cedera. - Foto AFP
NEW YORK: Siasatan awal Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mendapati seorang anggota pengaman Indonesia di Lebanon terbunuh akibat tembakan peluru kereta kebal Israel, manakala dua lagi maut akibat letupan peranti buatan sendiri yang dipercayai dipasang oleh Hezbollah.
Jurucakap PBB, Encik Stephane Dujarric, berkata dapatan tersebut masih bersifat awal dan berdasarkan bukti fizikal di lokasi kejadian, dengan siasatan penuh masih diteruskan.
“Ini adalah dapatan awal berdasarkan bukti fizikal permulaan. Proses siasatan penuh masih berjalan termasuk penglibatan semua pihak berkaitan,” katanya.
