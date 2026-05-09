Topic followed successfullyGo to BHku
Pasukan penyelamat temui mayat pendaki Indonesia di Gunung Dukono
Pasukan penyelamat temui mayat pendaki Indonesia di Gunung Dukono
May 9, 2026 | 6:30 PM
Pasukan penyelamat temui mayat pendaki Indonesia di Gunung Dukono
Pasukan mencari dan menyelamat Indonesia sudah mengesahkan lokasi dua pendaki Singapura yang hilang, manakala menemui mayat seorang lagi pendaki dari Indonesia, sehari selepas ledakan kuat di Gunung Dukono, Maluku. - Foto AFP
TOBELO (Halmahera Utara): Pihak berkuasa Indonesia, pada 9 Mei, telah mengesahkan kematian seorang pendaki yang terperangkap dalam ledakan Gunung Dukono sambil menambah beliau dipercayai merupakan warga negara Indonesia.
Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional (Pejabat Ternate), Encik Iwan Ramdani, memberitahu media pihaknya berusaha membawa keluar mayat tersebut, yang dipercayai seorang wanita bernama Angel, untuk dibawa ke hospital daerah untuk proses pengecaman.
Laporan berkaitan
Letusan Gunung Dukono: Baki 15 pendaki, 2 porter jaya diselamatkanMay 8, 2026 | 3:52 PM
Gempa kuat 7.4 magnitud gegar Maluku, rosakkan bangunanApr 2, 2026 | 12:09 PM