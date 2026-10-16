NEW YORK: Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mengeluarkan kenyataan bersama pada 15 Oktober mengecam serangan yang ‘meningkatkan ketegangan’ oleh pemberontak Houthi yang disokong Iran ke atas Arab Saudi.

Ia termasuk ‘serangan melulu’ ke atas lapangan terbang Riyadh.

Lapangan Terbang Antarabangsa Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi, telah diserang 20 kali sejak awal Oktober.

Serangan hujung minggu lalu meragut nyawa 13 orang dan mencederakan lebih 300 yang lain.

Dalam kenyataan bersama yang dikongsi presiden Majlis Keselamatan, Encik Evangelos Sekeris, dari Greece, badan PBB yang dianggotai 15 negara itu mengecam sekeras-kerasnya serangan Houthi yang berterusan dan meningkatkan ketegangan ke atas kerajaan Arab Saudi. 

Majlis itu turut mengecam serangan dan ugutan berterusan Houthi terhadap perkapalan komersial di Laut Merah dan (Selat) Bab el-Mandeb.

Kenyataan itu menegaskan hak semula jadi kerajaan Arab Saudi untuk mempertahankan diri selaras dengan undang-undang antarabangsa.

Sejak serangan ke atas lapangan terbang itu, gabungan Saudi melaporkan pada 15 Oktober bahawa ia memintas sebuah peluru berpandu di kawasan Madinah, salah satu kota paling suci dalam Islam.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Sebahagian sekolah di Malaysia terpaksa ditutup akibat jerebu memburuk.

M’sia pilih diplomasi, tidak ambil tindakan undang-undang terhadap Indonesia

Oct 16, 2026 | 5:27 PM
SPL, Tampines Rover, Young Lions,

Tampines buru kemenangan ketiga, Young Lions mahu henti rentetan kekalahan

Oct 16, 2026 | 5:00 PM
Selain pelitup muka N95, pelitup muka biasa juga mendapat permintaan tinggi. Kebanyakan pelanggan juga membeli ubat batuk dan ubat titis mata sepanjang musim jerebu ini,

Permintaan N95 melonjak di Johor, 80 peratus pelanggan S’pura

Oct 16, 2026 | 5:14 PM
Menteri Pendidikan Singapura, Encik Desmond Lee (kanan), makan malam bersama keluarga Syed Saddiq Abdul Rahman (tiga dari kanan). Bersama dalam gambar (dari kiri) ialah ibu Syed Saddiq, Cik Sharifah Mahani Syed Abdul Aziz; isterinya, Bella Astillah; dan dua anak tirinya, Ara Adreanna Mohammad Aliff dan Mohamad Ayden Adrean Mohammad Aliff.

Anak tiri Syed Saddiq berbaju tidur sambut Desmond Lee dalam ‘mesyuarat dua hala’

Oct 16, 2026 | 5:00 PM
Tawaran bantuan daripada Singapura dan Malaysia dibuat ketika Indonesia bergelut dengan musim kebakaran paling teruk dalam tempoh lebih sedekad.

Indonesia sedia terima bantuan luar untuk tangani jerebu

Oct 16, 2026 | 2:50 PM
pelitup, N95, jerebu, S’pura

Jerebu memburuk: Warga S’pura beratur ambil pelitup N95

Oct 15, 2026 | 5:58 PM
Jemaah menunaikan umrah di Masjidil Haram di kota suci Makkah, Arab Saudi, pada 13 Oktober.

Jemaah terperangkap dalam serangan Houthi ke atas Arab Saudi 

Oct 15, 2026 | 3:45 PM
Asap dan api dilihat di Lapangan Terbang Antarabangsa Raja Khalid selepas kumpulan Houthi dari Yaman yang disokong Iran mendakwa mereka menyerang lapangan terbang itu di Riyadh, Arab Saudi, pada 8 Oktober.

MFA: Warga S’pura dinasihatkan tangguh perjalanan ke Arab Saudi susulan risiko keselamatan dipertingkat

Oct 13, 2026 | 9:31 PM
Tuanku Muhriz, Majlis Raja-Raja, kemelut takhta Negeri Sembilan

Kemelut N. Sembilan: Tuanku Muhriz tidak akan hadiri mesyuarat Majlis Raja-Raja

Oct 12, 2026 | 6:19 PM
Malaysia, Johor, Mohamad Fazli Mohamad Salleh, Loji Semangar

Loji Semangar di Johor tambah 50j liter air terawat sehari

Sep 16, 2026 | 1:47 PM

Houthi, yang berulang kali berkata mereka tidak akan menyerang kota suci Islam, menafikan tanggungjawab mereka atas serangan itu. 

Houthi melancarkan serangan peluru berpandu maut pada 15 Oktober ke atas istana presiden di Aden, ibu kota sementara kerajaan Yaman. 

Serangan itu membedil pusat perintah di dalam kompleks yang digunakan pasukan kerajaan dan gabungan tentera pimpinan Arab Saudi yang menyokong mereka. 

Menteri Kesihatan Yaman, Encik Qasim Buhaibeh, berkata serangan itu mengakibatkan lima orang maut dan 16 cedera, dalam kalangan mereka yang bertugas mengawal tapak itu dan pekerja awam.

Perang saudara Yaman, dengan Arab Saudi memimpin gabungan tentera yang menyokong kerajaan sejak 2015, marak semula pada September selepas gencatan senjata yang bertahan bertahun-tahun runtuh. – AFP.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Jemaah terperangkap dalam serangan Houthi ke atas Arab Saudi Oct 15, 2026 | 3:45 PM
Penutupan lapangan terbang Riyadh dilanjut hingga 18 OktOct 13, 2026 | 2:55 PM
yamanArab SaudihouthiseranganPBB