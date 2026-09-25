NEW YORK: Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pada 24 September menerima pakai ketetapan sebulat suara yang menuntut tindakan lebih tegas bagi menangani kenaikan paras laut.

Ini ketika Nepal memberi amaran bahawa bencana banjir dahsyat yang melanda negara itu pada Ogos lalu menjadi peringatan kepada dunia mengenai ancaman perubahan iklim.

Resolusi itu bertujuan mempercepat usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan meningkatkan bantuan kewangan kepada negara yang terdedah kepada kesan perubahan iklim, khususnya negara pulau berkedudukan rendah yang berdepan ancaman kehilangan wilayah.

Setiausaha Agung PBB, Encik Antonio Guterres, memberi amaran bahawa kenaikan paras laut bukan sekadar ancaman terhadap kawasan pesisir, malah boleh memusnahkan kehidupan, memaksa penduduk berpindah dan mengancam kewujudan sesebuah negara.

“Kenaikan paras laut diukur dalam milimeter, tetapi kesannya diukur melalui jutaan kehidupan yang musnah, masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan masa depan yang dirampas,” katanya.

“Kita tidak boleh membiarkan negara dan budaya lenyap ditelan ombak, atau membiarkan harapan berbilion manusia musnah begitu sahaja.”

Paras laut dunia meningkat hampir enam milimeter pada 2024, kenaikan tahunan terbesar pernah direkodkan, dan dijangka meningkat sekurang-kurangnya satu meter menjelang akhir abad ini sekiranya tindakan drastik tidak diambil.

Resolusi tersebut turut menangani persoalan undang-undang antarabangsa mengenai kedudukan negara yang wilayahnya semakin tenggelam akibat kenaikan paras laut.

Ia menegaskan bahawa sempadan maritim sesebuah negara perlu dikekalkan walaupun garis pantainya berubah, manakala kehilangan sebahagian wilayah tidak semestinya menyebabkan negara tersebut kehilangan status kenegaraannya.

Presiden Palau, Encik Surangel Whipps Jr, yang berucap bagi pihak Perikatan Negara Pulau Kecil, menyifatkan resolusi itu sebagai pencapaian penting dalam usaha melindungi negara yang paling terancam.

Menurutnya, negara pulau kecil telah membangkitkan ancaman kenaikan paras laut sejak 1989, dengan kesannya kini semakin serius.

Penganalisis kanan penyelidikan bencana firma Aon, Encik Tom Mortlock, menjelaskan bahawa kenaikan paras laut walaupun sedikit boleh membawa kesan besar terhadap kawasan pesisir.

Menurutnya, kenaikan paras laut sebanyak satu sentimeter boleh menyebabkan garis pantai berundur sehingga satu meter, bergantung pada keadaan setempat.

Banjir yang ketika ini berlaku sekali dalam tempoh 50 tahun pula berpotensi berlaku setiap tiga atau empat tahun sekiranya paras laut meningkat setengah meter.

Beliau berkata penyelesaian berasaskan alam semula jadi, termasuk pemuliharaan hutan bakau, boleh membantu mengurangkan risiko banjir pesisir di samping menyerap karbon.

Sementara itu, Perdana Menteri Nepal, Encik Balendra Shah, memberitahu Perhimpunan Agung PBB bahawa banjir besar yang melanda negaranya pada Ogos lalu bukan sekadar tragedi tempatan, sebaliknya amaran kepada seluruh dunia mengenai kesan perubahan iklim.

Menurutnya, bencana yang disifatkan sebagai ‘tsunami Himalaya’ itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,400 orang, manakala lebih 6,000 lagi masih hilang.

“Bencana Bhotekoshi-Trishuli bukan sekadar tragedi tempatan. Ia merupakan amaran kepada dunia. Persoalannya, adakah kita benar-benar mendengar amaran itu?” katanya.

Beliau menjelaskan bahawa peningkatan suhu dunia mempercepat pencairan glasier dan tanah beku di Himalaya, sekali gus meningkatkan risiko runtuhan gunung, banjir dan tanah runtuh.

Nepal menyumbang kurang 0.1 peratus pelepasan gas rumah hijau dunia, tetapi terpaksa menanggung kerosakan besar akibat perubahan iklim.

Encik Shah menggesa masyarakat antarabangsa menyediakan bantuan kewangan berbentuk geran, bukannya pinjaman baharu yang akan menambahkan beban hutang negara miskin.

Beliau turut mencadangkan penubuhan Mekanisme Daya Tahan Iklim Himalaya yang diterajui Nepal, India dan China bagi memperkukuh perkongsian data satelit, sistem amaran awal serta kerjasama menghadapi bencana rentas sempadan.

Gesaan Nepal dan resolusi kenaikan paras laut itu memperlihatkan dua ancaman perubahan iklim yang berbeza, tetapi berkait rapat, iaitu peningkatan paras laut yang mengancam negara pulau dan pencairan glasier yang meningkatkan risiko bencana di kawasan pergunungan.