Pegawai kesihatan AS pantau 16 orang untuk gejala hantavirus
May 15, 2026 | 2:38 PM
Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Syarikat giat memantau 41 orang daripada gejala hantavirus. Namun, sehingga 14 Mei, tiada kes hantavirus yang disahkan di Amerika. - FOTO: NYTIMES
WASHINGTON: Para pegawai kesihatan Amerika Syarikat. sedang memantau 16 lagi orang di seluruh negara yang mempunyai gejala hantavirus yang tidak disebut oleh Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit (CDC) sebelum ini.
Namun, mereka bukan penumpang kapal persiaran tetapi telah menaiki penerbangan pada 25 April ke Johannesburg, Afrika Selatan, dan terdedah kepada seseorang yang diketahui telah dijangkiti, kata Dr David Fitter, yang mengetuai pasukan tindak balas CDC terhadap wabak tersebut.
