Topic followed successfullyGo to BHku
WHO sahkan 8 penumpang kapal pesiaran MV Hondius dijangkiti hantavirus
WHO sahkan 8 penumpang kapal pesiaran MV Hondius dijangkiti hantavirus
May 14, 2026 | 1:50 PM
WHO sahkan 8 penumpang kapal pesiaran MV Hondius dijangkiti hantavirus
Seorang teknisyen sedang menjalankan ujian berkaitan hantavirus di makmal Institut Kepelbagaian dan Ekologi Haiwan di Cordoba, Argentina, pada 13 Mei 2026. - Foto: AFP
GENEVA: Lapan orang yang dijangkiti penyakit hantavirus di atas kapal persiaran MV Hondius telah diuji positif, satu-satunya virus yang berjangkit antara manusia, kata Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) pada 13 Mei.
“Lapan kes telah disahkan oleh makmal untuk jangkitan virus Andes (ANDV), dua mungkin dijangkiti dan satu kes masih belum dapat disahkan kerana sedang menjalani ujian lanjut,” kata agensi kesihatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) itu dalam kemas kini mengenai wabak tersebut.
Laporan berkaitan
Kapal persiaran ‘MV Hondius’ dilanda hantavirus bakal tiba di SepanyolMay 7, 2026 | 3:21 PM
2 penduduk S’pura dalam kapal persiaran dilanda hantavirus disahkan negatifMay 8, 2026 | 9:51 PM