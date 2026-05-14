GENEVA: Lapan orang yang dijangkiti penyakit hantavirus di atas kapal persiaran MV Hondius telah diuji positif, satu-satunya virus yang berjangkit antara manusia, kata Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) pada 13 Mei.

“Lapan kes telah disahkan oleh makmal untuk jangkitan virus Andes (ANDV), dua mungkin dijangkiti dan satu kes masih belum dapat disahkan kerana sedang menjalani ujian lanjut,” kata agensi kesihatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) itu dalam kemas kini mengenai wabak tersebut.