Pegawai tentera Iran sifatkan perang semula dengan AS ‘mungkin berlaku’
Trump tidak puas hati dengan usul rundingan terbaru Teheran
May 2, 2026 | 6:55 PM
TEHERAN/WASHINGTON: Seorang pegawai kanan tentera Iran pada 2 Mei berkata pertempuran baru antara Amerika Syarikat dengan Iran “mungkin berlaku”.
Kenyataan tersebut dikeluarkan beberapa jam selepas Presiden Amerika, Encik Donald Trump, berkata beliau “tidak berpuas hati” dengan usulan rundingan baru daripada Iran.
Laporan berkaitan
Iran aktifkan pertahanan udara, isytihar AS alami kekalahan memalukan May 1, 2026 | 3:34 PM