Iran aktifkan pertahanan udara, isytihar AS alami kekalahan memalukan
Israel beri amaran akan bertindak semula ke atas Teheran
May 1, 2026 | 3:34 PM
Seorang wanita memegang gambar pemimpin tertinggi Iran yang baru, Encik Mojtaba Khamenei, semasa perhimpunan di Teheran, Iran, pada 29 April. - Foto REUTERS
TEHERAN: Pertahanan udara Teheran telah diaktifkan untuk menentang pesawat kecil dan dron lewat pada 30 April, ketika Rumah Putih memberi isyarat bahawa ia tidak akan dikekang oleh tarikh akhir Kongres mengenai perang Iran.
Agensi berita Tasnim dan Fars melaporkan bahawa sistem pertahanan udara, yang didengari di beberapa bahagian di ibu negara Iran, telah diaktifkan “untuk menentang pesawat kecil dan dron peninjau” selama kira-kira 20 minit tetapi keadaan telah kembali “normal”.
