Rubina Aminian merupakan antara mangsa terawal yang dikenal pasti terkorban dalam kebangkitan antipemerintah di Iran, dan antara segelintir korban dalam demonstrasi terbaru yang identitinya berjaya disahkan. - Foto Instagram/@romenolita

TEHERAN: Seorang pelajar fesyen berusia 23 tahun yang menyimpan impian untuk membina kerjaya di Milan ditembak dari belakang pada jarak dekat ketika menyertai protes di Iran, menjadikannya antara ratusan korban dalam tindakan keras ganas Republik Islam terhadap demonstrasi antipemerintah.

Cik Rubina Aminian, berketurunan Kurdi, merupakan antara mangsa terawal yang dikenal pasti dalam kebangkitan rakyat menentang pemerintah. Beliau ditembak mati pada 8 Januari selepas keluar dari kelasnya di Kolej Shariati, Teheran, untuk menyertai protes yang tercetus akibat krisis ekonomi dan kemarahan lama terhadap pemerintah.

Menurut pertubuhan hak asasi berpangkalan di Norway, Hak Asasi Iran (IHR), Cik Aminian merupakan pelajar reka bentuk tekstil dan fesyen. Kumpulan itu berkata keluarganya berdepan pengalaman mengerikan apabila terpaksa mencari mayatnya sendiri di antara puluhan mayat anak muda lain yang turut ditembak mati.

“Kebanyakan mangsa ialah golongan muda berusia antara 18 hingga 22 tahun, ditembak dari jarak dekat di kepala atau leher oleh pasukan keselamatan,” kata satu sumber yang rapat dengan keluarga Cik Rubina kepada IHR.

“Pada awalnya, keluarga tidak dibenarkan mengenal pasti mayat Rubina. Kemudian mereka juga tidak dibenarkan membawa pulang jasadnya. Mereka terpaksa mencari sendiri di antara mayat-mayat yang bergelimpangan,” kata sumber itu.

Anggota keluarga Cik Rubina memberitahu CNN bahawa gadis muda itu bercita-cita untuk berpindah ke Milan, pusat fesyen dunia, bagi mengejar kerjaya dalam industri rekaan pakaian. “Beliau seorang gadis yang kuat dan berani,” kata bapa saudaranya, Encik Nezar Minouei. “Beliau menuntut kebebasan serta hak wanita, termasuk haknya sendiri.”

Kematian Cik Rubina berlaku ketika angka korban akibat tindakan keras pemerintah terus meningkat. Setakat 12 Januari, sekurang-kurangnya 640 orang dilaporkan terbunuh, dengan jumlah sebenar dipercayai lebih tinggi berikutan sekatan maklumat dan gangguan internet di seluruh negara.

Selain Cik Rubina, seorang lagi mangsa yang dikenal pasti ialahEncik Amir Mohammad Koohkan, 26 tahun, jurulatih dan pengadil futsal yang ditembak mati ketika menyertai protes di bandar Neyriz pada 3 Januari. “Semua orang mengenalinya kerana kebaikan dan sikapnya yang lembut. Seluruh bandar menyayanginya,” kata seorang rakannya kepada BBC Parsi.

Rakan tersebut mendakwa pasukan keselamatan melepaskan tembakan secara langsung ke arah penunjuk perasaan. “Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Mereka melepaskan tembakan terus ke barisan penunjuk perasaan, dan orang ramai rebah di tempat mereka berdiri,” katanya.

Seorang penunjuk perasaan lelaki yang hanya dikenali sebagai Omid, berusia awal 40-an, berkata kepada BBC beliau turun ke jalan raya di sebuah bandar kecil di selatan Iran untuk membantah kesempitan hidup yang semakin teruk. “Kami melawan rejim yang kejam dengan tangan kosong,” katanya, sambil mendakwa pasukan keselamatan menggunakan senjata api jenis Kalashnikov terhadap penunjuk perasaan yang tidak bersenjata.

Internet telah diputuskan oleh pihak berkuasa, menjadikan pelaporan dari dalam Iran semakin sukar. BBC sendiri diharamkan membuat liputan di dalam negara itu.

Seorang wanita muda dari Teheran menggambarkan situasi pada 8 Januari lalu sebagai “hari kiamat”.

“Malah kawasan kejiranan terpencil dipenuhi penunjuk perasaan. Tetapi pada Jumaat (9 Januari), pasukan keselamatan hanya membunuh dan terus membunuh,” katanya. “Melihatnya dengan mata sendiri membuatkan saya hilang semangat sepenuhnya. Jumaat adalah hari berdarah.”

Beliau berkata selepas pembunuhan itu, ramai rakyat takut keluar rumah dan hanya melaungkan bantahan dari lorong serta dalam kediaman masing-masing. “Teheran seperti medan tempur. Tetapi dalam peperangan sebenar, kedua-dua pihak ada senjata. Di sini, rakyat hanya melaung dan dibunuh. Ini perang sebelah pihak,” katanya.



Protes besar-besaran tercetus sejak 28 Disember dan memuncak selepas seruan daripada Reza Pahlavi, anak Shah Iran yang hidup dalam buangan. Sehari selepas itu, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, memberi amaran bahawa pemerintah tidak akan berundur.

Penganalisis percaya pertumpahan darah paling buruk berlaku selepas kenyataan tersebut, apabila pasukan keselamatan dan Kor Pengawal Revolusi Islam (IRGC) memperhebat operasi mereka.

Pihak berkuasa Iran pula menuduh Amerika Syarikat dan Israel mencetuskan kekacauan, menyifatkan protes sebagai “tindakan pengganas”.



Walaupun tindakan keras semakin memburuk, suara penentangan rakyat Iran masih bergema sama ada di jalan raya, di lorong-lorong sempit, atau dari dalam rumah mereka sendiri. Kisah Rubina Aminian, Amir Mohammad Koohkan dan ratusan lagi mangsa kini menjadi simbol harga mahal yang dibayar oleh generasi muda Iran dalam perjuangan menuntut kebebasan, maruah dan masa depan yang lebih adil.