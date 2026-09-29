JAKARTA: Polis Indonesia pada 29 September mendakwa seorang pemandu kereta api atas tuduhan gagal membrek lebih awal bagi mengelakkan perlanggaran dua kereta api berhampiran Jakarta pada April lalu, yang mengorbankan 16 wanita dan mencederakan 107 orang.

Nahas pada 28 April itu berlaku apabila sebuah kereta api jarak jauh merempuh gerabak khas wanita di bahagian belakang sebuah kereta api komuter yang berhenti berhampiran Stesen Bekasi Timur, di luar Jakarta.

Rempuhan kuat itu menyebabkan gerabak remuk dan memerangkap penumpang, memaksa pasukan penyelamat menjalankan operasi selama beberapa jam sehingga lewat malam untuk mengeluarkan mangsa.

Pemandu kereta api jarak jauh berusia 37 tahun itu kini berdepan beberapa pertuduhan selepas siasatan mendapati beliau hanya membrek apabila kereta apinya sudah terlalu hampir dengan kereta api komuter yang terkandas.

Pegawai polis Jakarta, Encik I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, berkata hasil siasatan menunjukkan pemandu terbabit sepatutnya boleh melakukan brek kecemasan lebih awal bagi mengelakkan perlanggaran.

“Siasatan mendapati tindakan membrek kecemasan boleh dilakukan ketika kereta api masih berada pada jarak yang lebih jauh,” katanya dalam satu sidang media.

Menurut beliau, pemandu berkenaan berdepan hukuman penjara sehingga 12 tahun jika didapati bersalah.

Bagaimanapun, pemandu itu tidak ditahan polis.

Gerabak khas wanita disediakan dalam perkhidmatan kereta api komuter Indonesia bagi melindungi penumpang wanita daripada gangguan seksual ketika perjalanan.

Menurut laporan Jawatankuasa Nasional Keselamatan Pengangkutan Indonesia (KNKT), nahas itu turut berpunca daripada beberapa faktor lain, termasuk kegagalan sistem isyarat dan masalah komunikasi antara petugas kereta api.

Penemuan itu menunjukkan bahawa siasatan terhadap nahas berkenaan tidak hanya tertumpu kepada tindakan pemandu, malah turut mengenal pasti kelemahan sistem operasi dan keselamatan kereta api.